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四川女子誤將摔炮當糖果食用 口腔遭炸傷：包裝誤導人

香港01／ 撰文：孫聖然
摔炮（圖左）包裝與小時常吃的糖果極為相似，造成女子口腔被炸傷（圖右）。（網上圖片）
摔炮（圖左）包裝與小時常吃的糖果極為相似，造成女子口腔被炸傷（圖右）。（網上圖片）

四川成都一名女子不慎將「摔炮」，當做糖果誤食，導致被炸傷。

據陸媒報道，來自成都的巫女士表示，自己誤食的摔炮，包裝與她小時候常吃的糖果極為相似，加之當時她弟弟將摔炮與零食一同帶回，所以未有多加辨認便放入口中。

其後，巫女士感到口腔一陣麻木，並伴隨濃烈的火藥味，雖然後續刷牙和吃飯呢都未受影響，但巫女士仍心有余悸，並認為摔炮包裝極易造成誤導，亦有網民表示「好驚險，要是孩子誤食，後果簡直不敢想」。

據了解，摔炮又稱砂炮或甩炮，是一種爆炸物，可以通過踩、捏、摔引爆。摔炮原料易得，砂子佔99%，其他為少量酒精、硝酸、銀鹽等。

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文章授權轉載自《香港01》

糖果 零食

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