《哪吒2》登陸票房冠軍 導演餃子：做觀眾沒見過的內容

大陸今年的春節強檔《哪吒之魔童鬧海》以不到9天的時間登上大陸電影票房排行榜，片中共用上1,900多個特效鏡頭，且在角劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合，製作團隊以五年時間打造這部電影，最終引發廣大好評，創下空前的好成績。

《哪吒之魔童鬧海》的前作為2019年上映的《哪吒之魔童降世》，當年的票房破人民幣50億元，成為當年票房冠軍，《哪吒之魔童鬧海》為原班人馬時隔五年交出的續作，導演餃子要求必須傾其所有，去實現最好的效果，「一定要做觀眾沒見過的，能夠造成強烈視覺衝擊或新穎藝術表現的形式」。

公開資料顯示，《哪吒之魔童鬧海》的角色數量是前作的三倍，僅特效鏡頭就超過上一部全片的鏡頭量。《哪吒之魔童降世》全片是1,800多個鏡頭，《哪吒之魔童鬧海》全片是2,400多個鏡頭，其中特效鏡頭超過1,900個。

央視報導，導演餃子坦言，《哪吒之魔童鬧海》如果砍鏡頭，都是因為時長的壓力才砍掉的，而不是因為完不成特效。導演團隊在製作《哪吒之魔童鬧海》時曾寄希望於找國際團隊協助完成重點鏡頭，但因認為效果不理想，於是又再回到大陸的團隊完成製作。

《哪吒之魔童鬧海》和去年爆紅的大陸電玩作品《黑神話：悟空》有個共通點，在於劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合。以電影中的角色「鯊魚統領」來說，角色設計申威表示，中國傳統的東西很多都是曲線設計的，所以團隊在鯊魚統領的服裝、鎧甲和牙齒的設計中融入很多曲線，不像西方都是鋒利的、直的，這是東方文化特有的表達方式。