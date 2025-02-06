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《哪吒之魔童鬧海》票房破260億 僅9天登陸影史冠軍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，成為大陸影史票房冠軍。（圖／取自百度）
電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，成為大陸影史票房冠軍。（圖／取自百度）

電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，成為大陸影史票房冠軍。據網路平台「燈塔專業版」數據，該電影以總票房人民幣57.7555億元（約新台幣260億元）超越《長津湖》票房的人民幣57.7534 億，位列大陸電影票房總榜榜首。

值得注意的是，《哪吒之魔童鬧海》只花了不到9天即登頂排行榜，相較2016年由周星馳執導的電影《美人魚》以12天登頂大陸票房冠軍，隔年《戰狼2》同樣以12天刷新榜單，但到了2021年，《長津湖》卻花了近兩個月才艱難地超越《戰狼2》的票房紀錄。

IT之家報導，此消息一出，《長津湖》、《戰狼2》、《你好，李煥英》和《流浪地球》等大陸影史票房榜成員皆發布《哪吒之魔童鬧海》的祝賀海報。

澎湃新聞報導，《哪吒之魔童鬧海》作為大陸脌言的春節強檔，於1月29日起在大陸上映。這部電影上映前有超過900位行業人士參與票房預測，其中影院經理預測均值人民幣39.29億，其他業內人士預測均值人民34.28億，最高預測人民90億。

根據燈塔數據庫顯示，《哪吒之魔童鬧海》多人結伴觀影比例超三成，明顯高於其他影片，另外該影片觀影年齡30-39歲、中低頻觀眾佔比非常突出，有大量曾經是電影市場主力的觀影人群，在時隔較長時間後再次回到電影院。

《哪吒之魔童鬧海》由光線傳媒主投，其他出品方包括成都可可豆動畫影視有限公司、成都自在境界文化傳媒有限公司、北京彩條屋科技有限公司。《哪吒之魔童鬧海》的前作《哪吒之魔童降世》票房破50億元，是2019年的票房冠軍，該部續作是原班人馬歷時5年打造。

電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，電影《戰狼2》發布祝賀圖。（圖／取自自IT之家）
電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，電影《戰狼2》發布祝賀圖。（圖／取自自IT之家）
電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，此前的電影票房冠軍《長津湖》發布祝賀圖。（圖／取自IT之家）
電影《哪吒之魔童鬧海》6日刷新大陸影史票房紀錄，此前的電影票房冠軍《長津湖》發布祝賀圖。（圖／取自IT之家）

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