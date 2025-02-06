北京春節入境人次 增逾5成

北京市文化和旅遊局4日公布數據顯示，春節假期，北京接待入境遊客9.1萬人次，同比增長51.9%；實現入境旅遊花費9.3億元（人民幣，下同），同比增長52%。

中新社報導，春節假期，北京接待遊客總量1758.9萬人次，實現旅遊總花費286.7億元。北京各區、各部門推出廟會、非遺、演藝、冰雪、鄉村、聯歡、樂遊七大類活動共2756場。

春節期間，北京遊客接待量排名前十的景區（地區）是王府井、天安門地區、前門大街、亮馬河國際風情水岸、天壇公園、頤和園、地壇公園、圓明園遺址公園、八達嶺長城、南鑼鼓巷。

傳統廟會人氣火爆。節日期間，北京23個廟會、燈會、遊園會共接待遊客408.9萬人次，地壇廟會、龍潭廟會、廠甸廟會等傳統廟會仍是假日熱門打卡地。部分廟會不僅保留了舞龍舞獅、民間花會等經典項目，還通過AR（增強現實）技術、互動體驗等創新形式，讓遊客感受傳統年俗的現代魅力。

假日消費熱力十足。春節期間，北京重點監測的590家文旅場所接待遊客總量2316萬人次，營業收入11.7億元，同比增長5.4%；重點監測的滑雪場接待遊客23.2萬人次，營業收入3839.1萬元。

京城演出好戲連台。春節期間，北京110個演出場所舉辦線下營業性演出1655場，觀眾約33萬人次，票房超5300萬元，場次、觀眾、票房同比分別增長約9%、7%、8%。北京市文化和旅遊局依託北京市演藝服務平台，舉辦新春戲韻優秀劇目展演季，為觀眾帶來京劇《花田八錯》、兒童劇《中軸線上的小神仙》等精品佳作；北京人民藝術劇院上演京味兒話劇《全家福》和2025年小劇場新作《羅慕路斯》等。