快訊

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

陸春運 民航載運1824萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國民用航空局5日披露，2025年春節假期（1月28日至2月4日），大陸全國民航累計運輸旅客1824萬人次，日均228萬人次，較2024年春運同期（2024年2月9日至16日）增長2.9%。

其中，2月3日（農曆大年初六）大陸全國民航發送旅客248萬人次，創歷史新高。 　　

據悉，春節假期，大陸全國民航累計保障航班14.5萬班，日均18083班，航班正常率96%，比2024年春運同期提高3.4%。

大陸國內方面，春節假期的熱門機場包括廣州白雲、上海浦東、深圳寶安、北京首都、成都天府、重慶江北、北京大興、昆明長水、杭州蕭山、西安咸陽等。 　　

國際方面，春節假期期間日均保障國際客運航班1888班，比2024年春運同期增長24.6%，恢復至2019年日均水準的86.6%，熱門航線集中在與日、韓、東南亞等周邊旅遊目的地國家間航線上。 　　

另據航旅縱橫大數據顯示，春節假期期間，出入境航線實際執行航班量超1.8萬班次，比2024年春節同期增長約19%；出入境旅客量比2024年春節同期增長約14%。

春節 航班

延伸閱讀

大陸男子高鐵站心臟驟停暈倒 經20分鐘搶救醒後就說「要趕去上班」

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

苗縣草莓溫泉季春節吸客逾51萬人次 初三達最高峰

防陸貨「借道」規避...美首度明列 香港貨一樣加徵10%關稅

相關新聞

「大S效應」衝擊 港人搶打流感疫苗

「大S效應」衝擊香港，香港也現搶打流感疫苗熱潮，部份診所已現疫苗不足。同時香港衛生防護中心說，香港一月初踏入冬季流感季節...

陸春節電影票房破95億人民幣 創新高

乙巳蛇年春節，迎來火熱的電影市場。大陸國家電影局5日發布數據，今年春節檔電影票房為人民幣95.1億元，觀影人次為1.87...

陸春運 民航載運1824萬人次

中國民用航空局5日披露，2025年春節假期（1月28日至2月4日），大陸全國民航累計運輸旅客1824萬人次，日均228萬...

北京春節入境人次 增逾5成

北京市文化和旅遊局4日公布數據顯示，春節假期，北京接待入境遊客9.1萬人次，同比增長51.9%；實現入境旅遊花費9.3億...

「髮際線都一樣」湖北男酷似陳奕迅 路上被圍觀求合影

近日多位網友在社交媒體平台發布視頻稱，在湖北省恩施州宣恩縣，熙熙攘攘的人流中，有一男子疑似香港歌手陳奕迅，不少遊客上前求...

白龍馬再現？新疆男策白馬入寒江救落水父女 網讚演繹大俠

湖北仙桃市漢江邊近日一名男子落水，女兒也撲騰進水裡想救人，來自新疆的39歲男子伊立拜騎著一匹大白馬衝入水中施救，在冬泳愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。