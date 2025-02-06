陸春運 民航載運1824萬人次

中國民用航空局5日披露，2025年春節假期（1月28日至2月4日），大陸全國民航累計運輸旅客1824萬人次，日均228萬人次，較2024年春運同期（2024年2月9日至16日）增長2.9%。

其中，2月3日（農曆大年初六）大陸全國民航發送旅客248萬人次，創歷史新高。

據悉，春節假期，大陸全國民航累計保障航班14.5萬班，日均18083班，航班正常率96%，比2024年春運同期提高3.4%。

大陸國內方面，春節假期的熱門機場包括廣州白雲、上海浦東、深圳寶安、北京首都、成都天府、重慶江北、北京大興、昆明長水、杭州蕭山、西安咸陽等。

國際方面，春節假期期間日均保障國際客運航班1888班，比2024年春運同期增長24.6%，恢復至2019年日均水準的86.6%，熱門航線集中在與日、韓、東南亞等周邊旅遊目的地國家間航線上。

另據航旅縱橫大數據顯示，春節假期期間，出入境航線實際執行航班量超1.8萬班次，比2024年春節同期增長約19%；出入境旅客量比2024年春節同期增長約14%。