陸春節電影票房破95億人民幣 創新高

乙巳蛇年春節，迎來火熱的電影市場。大陸國家電影局5日發布數據，今年春節檔電影票房為人民幣95.1億元，觀影人次為1.87億，創造了新的春節檔票房和觀影人次紀錄。

新華社報導，縱觀今年春節檔，六部新片齊聚蛇年新春，大年初一單日票房和觀影人次創新高，連續7日單日票房突破10億元，電影市場不斷升溫、持續火熱。

申遺成功後的首個春節，傳承弘揚傳統文化、煥新講述神話故事的《哪吒之魔童鬧海》受到廣泛歡迎，領跑春節檔票房榜。

「我們的英雄小哪吒從傳統走向了現代。」內蒙古呼和浩特市民程聰和兒子走出影院熱烈討論著，「中華優秀傳統文化寶庫中的哪吒故事，現在有了新的精神內核和更多技術手段加持，視覺酷炫，內涵豐富。」

《封神第二部：戰火西岐》講述西岐軍民共同守護家園，《唐探1900》《蛟龍行動》具有濃厚家國情懷，《射雕英雄傳：俠之大者》彰顯武俠風範，《熊出沒·重啟未來》充滿童真童趣……這些影片普遍具有「闔家歡」特性，多部注重彰顯中華優秀傳統文化魅力，與節日氛圍高度契合。

「今年春節檔有很多好電影可以選擇。我已經在自己的觀影片單上列下了多部影片。」大年初二一早，觀眾馮先生便和朋友相約影院「過大年」。

首都電影院常務副總經理于超介紹，大年初一當天，首都電影院西單店全天平均上座率達到70%。「我們增加了晚場場次，盡力滿足觀眾觀影需求。」

與去年以喜劇和動畫為主的供給不同，今年春節檔影片涵蓋喜劇、懸疑、動畫、戰爭、武俠、神話等多種類型。

與此同時，大場面、大製作、強視聽，成為春節檔新片共同特色。例如，《哪吒之魔童鬧海》角色數量是第一部的3倍；《封神第二部：戰火西岐》後期製作團隊有2900多人，比第一部多了將近一倍；《蛟龍行動》採用IMAX特製拍攝……一幕幕光影，給觀眾帶來震撼人心的視聽體驗。