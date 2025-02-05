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中國2025春節出入境增6.3% 港澳台民眾占約4成

中央社／ 台北5日電

中國官方公布，今年春節假期共計1436.6萬人次中外人員出入境，較去年春節同期增長6.3%。其中，中國大陸居民占53.4%，港澳台民眾占比39.9%，外國人占6.7%。

新華社今天報導，根據中國國家移民管理局，今年春節假期全國邊檢機關共計保障1436.6萬人次中外人員出入境，較去年春節同期成長6.3%。其中，大陸居民出入境767.1萬人次，年增5%；港澳台居民573.7萬人次，年增5.6%；外國人95.8萬人次，年增22.9%。

為促進外國人入境觀光及經商，中國1年來大幅擴大單方面入境免簽政策。並將過境免簽停留時間從3天或6天一律延至10天。

不過，按比例來看，出入中國的非本地居民仍以港澳台人士為大宗。大陸居民占全部出入境的53.4%，港澳台民眾占比39.9%，外國人占6.7%。

免簽 外國人 春節

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