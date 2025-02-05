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鳳凰古城建築物深夜起火 遊客穿睡衣跳窗逃生：光著腳就跑出來了

香港01／ 撰文：林芷瑩
鳳凰古城一處建築物燃起熊熊大火，不少遊客穿睡衣慌忙逃生。（影片截圖）
鳳凰古城一處建築物燃起熊熊大火，不少遊客穿睡衣慌忙逃生。（影片截圖）

距今有逾300年歷史的鳳凰古城，4日凌晨有建築物起火，大批遊客穿睡衣慌忙逃生。鳳凰縣消防救援大隊稱，起火原因正在調查。

影片顯示，鳳凰古城一幢建築物在深夜燃起熊熊大火，大批遊客及居民慌忙逃生，建築物屋頂被火燒穿，消防員在現場救火時，大量磚石不斷跌落。

《華商報大風新聞》報道，有遊客表示，起火的並非鳳凰古城的民宿，而是一幢居民住宅，「旁邊民宿有一點火燃過去了，應該人都沒什麽事。應該是居民家裏著火，都是木建築，很容易燃燒起來」。

該名女遊客稱，自己睡到半夜被火災驚醒，起火建築就在其民宿旁邊，「我們是跳窗跑的，嚇到渾身發抖」，當時她帶同女兒逃生，「我們很幸運，第一批出來，光著腳丫子就跑出來了，只穿著睡衣，太嚇人了」，「太驚險了，願裏面的人平安，聽民宿老闆娘說有居民家裏還有老人，有人電話打不通」。

女遊客續稱，當時大家慌忙逃生，丈夫及其親戚都來不及拿手機，也不讓他們回民宿取回私人物品，「我們是外地的遊客，東西最後是老板娘給我們郵寄吧」，但她表示只要人平安無事，也不再計較太多，「當時人都嚇傻了，命最重要，其他的都是身外物，我們走的時候明火就滅了」。

《百姓關注》報道，鳳凰古城景區管理處工作人員稱，起火建築物位於下游，火勢已被撲滅，鳳凰古城其他地方應該不會受影響。

鳳凰古城一處建築物燃起熊熊大火，火光倒映在沱江。（華商報大風新聞）
鳳凰古城一處建築物燃起熊熊大火，火光倒映在沱江。（華商報大風新聞）

延伸閱讀：

有片｜疑打鐵花表演失誤　南寧廣場除夕夜起火　網民稱真「火爆」

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文章授權轉載自《香港01》

古蹟 建築 民宿 除夕夜

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