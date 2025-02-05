上海郵輪口岸 春節現盛況

國際郵輪「里維埃拉」號3日駛入上海港國際客運中心碼頭。據上海邊檢總站浦江邊檢站統計，今年春節假期以來（1月28日起）到目前為止，該站已累計查驗出入境郵輪超20艘次，出入境人員數逾9萬人次。

中新社報導，此次上海邊檢總站浦江邊檢站派出查驗小組執行「里維埃拉」號隨船查驗任務，在郵輪航行期間辦理1000多名外籍旅客的入境邊檢手續。郵輪靠港後，旅客通過身分核驗即可快速登陸遊玩，大大節省了通關候檢時間。

2月3日「里維埃拉」號郵輪上的1000多名外國旅客乘坐大巴前往上海市內各旅遊景點，體驗中國傳統春節的獨特魅力。相關旅行社負責人朱航加介紹這次為「里維埃拉」號郵輪旅客策劃的行程時說，不少外國旅客希望來這裡感受春節的熱鬧氣氛。船員亞歷山德拉·羅斯（Alexandra Rus）打算去豫園看燈會，去上海中心大廈看天際線，品嘗美食，感受中國年味。

伴隨中國免簽政策紅利持續釋放和國家移民管理局便利外籍人員來華措施不斷推出，愈來愈多外國旅客走進中國。持續優化的口岸通關環境以及邊檢高效、便捷、安全的通關保障，便利全球不同等級、品類郵輪靠泊。

1月29日，上海郵輪口岸迎來「地中海榮耀」號、「鼓浪嶼」號和「藍夢之歌」號郵輪三船同靠盛況。