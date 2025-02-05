日在陸居留人數 20年新低

中國大陸目前是海外日本人第三大聚居地，但當地薪資提高與政治風險，衝擊日本企業在當地的營運，去年旅居大陸的日本民眾降至低於10萬人，為20年來首次跌破這個門檻。

日本外務省最新數據顯示，截至去年10月1日，在中國居住三個月以上的日本公民共97,538人，相當於比前一年減少4%，且為連續第12年下滑。薪資調升是主因之一，根據日本貿易振興機構，廣州日資工廠的工人平均月薪，從2005年的102~190美元，2023年大增至721美元，遠高於2022年泰國曼谷平均月薪的385美元、越南河內的平均250美元。

日本外務省表示，在陸設點的日企家數從2019年的32,887家，2023年降至31,060家。

中國大陸目前是海外日本人第三大聚居地，僅次於美國和澳洲。

另一方面，中國經濟近年來萎靡不振，民眾對公共安全的擔憂也日益加深。深圳和蘇州去年發生日本兒童遭持刀攻擊，促使更多日本員工將家人留在日本。

中國政府去年11月恢復對日本短期遊客的免簽證政策，雙邊關係出現解凍跡象，但日企仍逐漸撤出中國。在中國工作的熱門程度退燒，使得學習中文的日本人愈來愈少。2023年參加中文認證考試的人數較2012年減少34%，僅約5萬人左右。