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谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會 喊話：爭取盡快回到賽場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會。圖／新華社
谷愛凌宣布因傷退出哈爾濱亞冬會。圖／新華社

同時擁有美國和中國國籍，曾代表中國參加北京冬奧會的自由式滑雪名將谷愛凌4日在社交平台上宣布，因為傷病原因，她不得不退出即將開幕的哈爾濱亞冬會。

據新華社報導，在今年1月進行的2025世界極限運動會冬季賽中，谷愛凌在自由式滑雪街式比賽中摔倒，造成了「嚴重挫傷」。而在近期的訓練中，她再次受傷。

「今天我不得不懷著沈重的心情退出盼望已久的哈爾濱亞冬會。祝中國運動員們取得最好的成績。我也會積極配合醫生康復治療，爭取本賽季盡快回到賽場。」谷愛凌說。

2024-2025賽季是運動員們爭奪米蘭冬奧會參賽資格的關鍵賽季。根據奧運資格獲取規則，亞冬會成績不計入最終積分排名。谷愛凌在本賽季的自由式滑雪世界盃崇禮站收穫U型場地技巧金牌，之後又在瑞士萊克斯站獲得坡面障礙技巧金牌，這使她非常有望全項參加米蘭冬奧會自由式滑雪公園及U池類項目（大跳台、坡面障礙技巧、U型場地技巧）。

在北京2022年冬奧會奪得2金1銀後，谷愛凌雖然在近兩個賽季受到傷病困擾，但綜合各項比賽中的表現，她在自由式滑雪女子U型場地技巧項目上仍有較強統治力。

北京冬奧 哈爾濱 谷愛凌 運動

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