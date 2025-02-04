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陸春節票房創新高 民眾「1關鍵原因」棄旅遊改看電影

中央社／ 台北4日電
中國大陸農曆春節假期今天結束，電影票房創下春節檔歷史新高，成為官媒每天「報喜」的重點訊息，多個地方發放電影代金券被認為是關鍵。圖為湖南長沙一電影院內。圖／中新社
中國大陸農曆春節假期今天結束，電影票房創下春節檔歷史新高，成為官媒每天「報喜」的重點訊息，多個地方發放電影代金券被認為是關鍵。圖為湖南長沙一電影院內。圖／中新社

中國農曆春節假期今天結束，電影票房創下春節檔歷史新高，成為官媒每天「報喜」的重點訊息，多個地方發放電影代金券被認為是關鍵。但外媒認為，經濟不振導致消費降級，看電影成為春節期間比旅遊廉價的替代方案，也是推升票房的原因。

綜合中國媒體報導，截至今天上午10時，中國春節檔總觀影量突破1.7億人次，刷新中國影史春節檔觀影紀錄。而截至今天上午10時35分，今年春節檔電影票房已突破人民幣87億元（約新台幣392億元），同樣創下春節檔票房歷史新高。

中國今年的農曆春節假期長達8天。路透社先前報導直指，中國電影票房收入創下歷史新高，原因之一是在經濟成長相對緩慢的時期，其他類型的支出受到影響，使得春節的熱門電影吸引了大批觀眾前往。

報導指出，造就春節高票房的另一項原因，是中國政府將「看電影」視為經濟刺激計劃的一部分，因而提供補貼，凸顯了官方如何透過補貼刺激消費者花錢消費。其中，北京、江蘇、湖北、廣東等省級政府紛紛發放消費券性質的電影代金券，作為未來一年推動經濟保持5%成長的一部分。

這則報導提到，春節期間，中國小縣城的電影院座無虛席，票價不但更貴，且電影票往往銷售一空。而中國媒體更曾報導，湖南一家電影院春節期間為了滿足大量觀眾需求，甚至出售站票。

但報導指出，中國消費者由於近來就業和收入轉趨不穩定，以及房市長期低迷的拖累，紛紛縮減支出。其中，一些年輕人並不理會官方大力呼籲消費，反而加倍儲蓄，甚至互相交流如何才能「少花錢多儲蓄」。

自由亞洲電台報導，春節8天假期期間，中國各地政府雖然力推補貼刺激消費，但民眾以看電影取代外出旅遊凸顯了消費方式的轉變，連帶反映民眾對就業和收入前景不確定性的擔憂。因此有中國網友說，自己在電影院裡「找到了春運的感覺」。

春節 電影

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