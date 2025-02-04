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整路狂塞！陸春節回程高峰 一票人嘆擁擠：車程中練成「鐵屁股」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2月4日是大陸農曆新年假期的最後一日，而隨著假期即將結束，大陸全國各地迎來了返程高峰，交通擁堵情況尤為嚴重。不少大陸網友在社群平台（微博、小紅書）上抱怨，返程之路塞車塞上幾時小時，極度不便練就「鐵屁股」。圖／取自新華社
2月4日是大陸農曆新年假期的最後一日，而隨著假期即將結束，大陸全國各地迎來了返程高峰，交通擁堵情況尤為嚴重。不少大陸網友在社群平台（微博、小紅書）上抱怨，返程之路塞車塞上幾時小時，極度不便練就「鐵屁股」。圖／取自新華社

2月4日是大陸農曆新年假期的最後一日，而隨著假期即將結束，大陸全國各地迎來了返程高峰，交通擁堵情況尤為嚴重。不少大陸網友在社群平台（微博、小紅書）上表示，返程在高速公路上車輛排起長龍，望不到邊。一些熱門線路甚至出現了數小時的停滯不前，返程之路極度不便，成功練就「鐵屁股」。

今年大陸農曆新年假期從1月28日放至2月4日，共計8日，不少人趁著假期出遊、返鄉。北青網提到，由於假期將結束，這幾天大陸各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。

據2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日，大陸全社會跨區域人員流動量預計超過3.3億人次。其中，鐵路客運量預計1,640萬人次，公路人員流動量預計3.1億人次，水路客運量預計130萬人次，民航客運量預計248萬人次。

同時，隨著假期尾聲到來，陸媒快科技指，不少大陸網友在自己的小紅書和微博上曬出自己的「回程經歷」。其中，有網友發文稱，路上堵到黑的發紫。有人湖北返回深圳，24小時都過去了，還在湖南；有人潮汕回深圳，開了整整7小時；提前回程的朋友也沒好到哪裡去，有人說道，一路上坐了18個小時，並戲稱整個車程中已練成鐵屁股。

另，還有多位網友皆反映，今年的回程高峰比往年更加擁擠。高速公路上車輛排起了長龍，一眼望不到邊。一些熱門線路甚至出現了數小時的停滯不前，給返程之路的民眾帶來了極大的不便。

此外，界面新聞引述香港政府2月4日新聞公報指，香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，今年大陸農曆新年「黃金周」首7日赴港旅客人次接近125萬，當中大陸入境旅客超過106萬人次，非大陸入境旅客超過18萬人次。同時，香港飯店入住率整體達九成。

今年大陸農曆新年假期從1月28日放至2月4日，共計8日，不少人趁著假期出遊、返鄉。北青網提到，由於假期將結束，這幾天大陸各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。圖／取自環球網
今年大陸農曆新年假期從1月28日放至2月4日，共計8日，不少人趁著假期出遊、返鄉。北青網提到，由於假期將結束，這幾天大陸各地也陸續迎來回程客流高峰，交通流量持續高位運作。圖／取自環球網
2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日，大陸全社會跨區域人員流動量預計超過3.3億人次。其中，鐵路客運量預計1,640萬人次，公路人員流動量預計3.1億人次，水路客運量預計130萬人次，民航客運量預計248萬人次。圖／取自新華社
2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，2月3日，大陸全社會跨區域人員流動量預計超過3.3億人次。其中，鐵路客運量預計1,640萬人次，公路人員流動量預計3.1億人次，水路客運量預計130萬人次，民航客運量預計248萬人次。圖／取自新華社

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