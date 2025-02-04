無痛學習法？陸年輕人改去「遊樂園」讀書 大學生嗨喊：性價比高

眼前的迪士尼城堡、耳邊的經典歌曲，大陸年輕人現在去遊樂園除了玩設施外，現在還會拿出電腦、書本複習。有外媒報導稱，近期，在大陸年輕人中興起一種新的學習方式：在迪士尼等主題樂園中「自習」，享受移動「自習室」。有分析指，比起大陸一些付費自習室（K書中心）的年卡價格，遊樂園甚至划算得多，相較跟眾多焦慮的備考生沉悶久坐，遊樂園帶來的「情緒價值」，是這群「遊樂園自習人」更為珍視的部分。

俄羅斯衛星通訊社報導，最近大陸年輕人流行「無痛學習法」，原來作為遊樂用的的主題樂園，如今被不少大陸的迪士尼、環球影城年卡用戶賦予移動「自習室」的新功能。

該現象也可從大陸社群平台「小紅書」上見到，許多大陸網友分享其在迪士尼樂園自習的體驗，這些人通常購買年卡，選擇避開高峰時段入園，找到一張桌子就坐下來學習。讀到疲勞時，會立刻到一旁的遊樂園設施玩一下，放鬆身心，緩解壓力和疲倦。

至於到遊樂園自習的原因，這些大陸年輕人認為，在遊樂園自習的好處是讀累了可以去玩幾個項目，能讓學習變得更加輕鬆。此外，這種學習方式還帶來了一種儀式感，有助督促自己堅持下去。還有人開玩笑地說，「在世界上最快樂的地方做『最痛苦』的事情」，是一種平衡學習壓力的方式。

《新周刊》去年11月曾分析，近年，把遊樂園當成「自習室」，已成為部分年輕人的「牛馬日常」。比起一些付費自習室的年卡價格，遊樂園甚至划算得多，相較與眾多焦慮備考生一同沉悶久坐，遊樂園帶來的情緒價值，才是遊樂園自習人更為珍視的部分。「幾步之遙便能投入快樂漩渦，再回到電腦面前時，困擾許久的問題或許就會有新的解法。」

大學生Cico稱，「圖書館太過沉悶，在宿舍學習又總是抵擋不住誘惑。既然始終要承受學習的苦悶，不如給自己營造一個積極向上的環境。」遊樂園環境乾淨整潔，空氣裡都是快樂的氛圍，人民幣1399元（約新台幣6400元）購買的年卡早已玩回本，增加入園次數會更物超所值。綜合考慮下，到主題樂園自習是性價比很高的選擇。

浙江大學教育學院教授肖龍海表示，遊樂園提供了一個新奇又獨特的學習環境，這樣帶有儀式感的行為，讓學習本身變得不再枯燥無味。讓人覺得有所收穫、感到學習有趣。找到一個學習的地方，並願意去學習，是值得肯定和鼓勵的。只有透過學習才能進步、發展。肖龍海認為，不管他們在哪裡學習，只要能學到東西，感到高興和有收穫，這就是一件好事。