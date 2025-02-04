「哪吒2」創陸電影票房紀錄 胡錫進：陸國產動畫主導市場

大陸今年春節假期電影觀看人次創下新高。新華社指，大陸春節期間連續多日單日票房突破人民幣10億元（單位下同，約新台幣45億元），電影市場熱度持續攀升。其中，大陸電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）尤其火熱，至3日晚票房已破38億（約新台幣174億元），預料將達68億，創大陸影史票房紀錄。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進稱，哪吒2標誌著轉折點，從此大陸動畫片市場將走向由國產動畫片主導的新階段。

據大陸票房分析平台「貓眼數據」微博消息，2025春節檔人次刷新影史紀錄，截至4日0時，大陸2025年春節檔總人次（含預售）突破1.68億，超2024年春節檔總觀影人次，刷新大陸影史春節檔觀影人次紀錄。而燈塔專業版數據則指，截至3日16時43分，2025年春節檔檔期電影總票房（含預售）突破81億，再創新高。同時，2025年大陸電影市場累積票房超越北美票房成績，位列全球第一。

九派新聞指出，農曆新年假期間，大陸多間劇院開放千人場影廳。其中，上海大光明電影院的1號廳可容納約1300多人，該廳前天放映3場《哪吒2》，5日將放映5場。工作人員稱，「並不是因為《哪吒2》太火了才在這個廳放」，它並非首個在千人劇場中放映的電影，「以前這個廳幾乎每天都有電影放映。」

《星島日報》則提到，針對上述工作人員的說法，有不少大陸網友仍評論認為，「《哪吒2》盤活了廢棄劇院。」據了解，《哪吒2》已打破17項票房紀錄，包括大陸影史動畫片單日票房、大陸影史春節檔動畫片單日票房紀錄等。

另，胡錫進於自己微博帳號表示，「這是中國最棒的動畫片，沒有之一。」他稱，該片標誌著一個轉折點：從此大陸的動畫片市場將走向由國產動畫片主導的新階段，「中國人仰望《功夫熊貓》那些荷里活（好萊塢）動畫片並嘖嘖稱奇的時代結束了」，相信《哪吒2》是個新開始。

為何本次大陸電影春節檔期火熱？新華社4日分析，從類型看，大陸今年春節檔影片豐富多元，囊括喜劇、動畫、懸疑、神話、動作、武俠等題材，給觀眾提供較大選擇空間，新片中有多部是系列電影續作。

文中舉例，《哪吒2》是2019年上映的《哪吒之魔童降世》的續作，前作票房逾50億元；《封神第二部：戰火西岐》是2023年暑期上映的《封神第一部：朝歌風雲》續作。該文分析，較強的IP效應和辨識度，讓大陸春節檔影片在上映前就積累了好口碑和受眾基礎。早在1月19日，春節檔新片開啟預售首日，票房便迅速破億元，刷新大陸影史春節檔預售最快破億紀錄。