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廣州解除中華田園犬禁養限制 多地仍禁養

中央社／ 香港4日電

據報導，中華田園犬是中國本土犬種，卻在中國許多省市被禁養，但繼深圳市、合肥市之後，廣州市最近也解除對這種犬隻的禁養限制。

明報今天在報導中表示，中華田園犬是中國本土犬種，在香港十分普遍，一般稱為「唐狗」，但多年來卻被中國大陸一些城市列為禁養犬種，不時掀起爭議。

報導指出，廣州多年來也是禁養這種犬隻，但廣州早前更新了禁止飼養犬隻規定名單，名單中刪去了中華田園犬一項，意味「唐狗」在廣州「重獲自由」。

新名單已於1月21日生效，有效期5年。

據報導，中國大陸許多地方仍禁養中華田園犬，主因是認為這種犬隻攻擊性強，具危險性。

除了廣州之外，深圳和合肥也先後解除對中華田園犬的禁養限制，但其他城市如鄭州、昆明、海口、成都等，仍然禁養。

報導引述中國華南農業大學動物科學學院副教授、廣東省畜牧獸醫學會寵物分會會長鄧百川說，中華田園犬有對主人忠誠、聰明、體質好、適應性強等特點，對主人和熟悉的人友善溫順，但也因具守衛本能，對陌生人的接近可能會表現警惕。

他認為，在正確飼養和訓練下，中華田園犬可以在城市中飼養，建議主人要有足夠時間和精力對其訓練，同時要遵守城市養犬規定，例如牽繩、辦理狗牌等。

廣州 深圳

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