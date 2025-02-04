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海口直飛東京 開通了

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海口美蘭國際機場3日開通海口直飛日本東京（成田）客運航線，這是美蘭機場繼大阪之後開通的第二個日本航點，將為更多旅客自由便利往來海南自貿港創造有利條件。     　　

中新社報導，該航線由海南航空運營，每周一執飛，去程航班HU791自上午7:55美蘭機場起飛，當地時間13:30到達東京成田國際機場；返程航班HU792計畫當地時間14:35從東京成田國際機場起飛，北京時間20:15抵美蘭機場，具體航班時刻以官方發布為準。

截至目前，美蘭機場累計運營31條國際及地區客運航線，覆蓋東南亞、東北亞、歐洲、北美、中東等地的22個熱點城市。後續，美蘭機場將不斷拓展國際航線市場，加快推進面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐建設，為海南自貿港建設架設「空中橋梁」。

機場 航班 航線

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