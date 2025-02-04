西藏飛香港 19日首航

本月19日起，中國西藏自治區拉薩貢嘎國際機場將開通由拉薩前往成都天府、再飛往香港的航線，進一步加強地區交流合作，滿足旅客出行需求。

中通社報導，民航西藏自治區管理局最新公佈，航線由西藏航空執行，每逢周三及周日都有一對航班。由拉薩來港航班編號為TV9701，早上8時10分從拉薩起飛，經成都天府機場停留後，預計下午2時35分抵達香港。返程航班編號為TV9702，下午3時45分從香港起飛，在成都天府機場停留後，晚上11時半抵達拉薩。

航線開通將大大縮短兩地的出行時間，不但為民眾出行提供新選擇，也將促進世界各國加深對西藏自治區的了解，推動港澳台地區與西藏自治區互聯互通、經貿合作和人文交流的深度融合。

報導指，查詢西藏航空官網，19日由拉薩經停成都來港航班的經濟艙票價為800元人民幣起，商務艙票價2500元人民幣起；由香港經停成都到拉薩航班經濟艙票價750元人民幣起，商務艙票價2420元人民幣起。