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春運過半 跨區人流預計可達48億人次
2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示：春運時間過半，中國內地全社會跨區域人員流動量預計達48億人次。1月31日至2月2日連續三天單日人員流動量超3億人次，超過去年同期水平。
中通社報導，2月3日是大陸春節假期的第七天，隨著假期即將結束，鐵路客流增長態勢明顯。據國鐵集團消息，3日，全國鐵路預計發送旅客1640萬人次，計畫加開旅客列車2132列。
2月2日大陸全國鐵路預計發送旅客1450萬人次，較前一天增加約120萬人次。公路人員流動量約為3億人次，繼續保持高位。應對新一輪雨雪天氣對春運返程的影響，新疆、遼寧、甘肅等地交通部門連續開展除冰除雪作業，目前，遼寧高速公路網已全面恢復通行。
民航客運量約為238.2萬人次，各大航空公司、機場最大限度增加寬體機運行班次量，為春運返程提供充足運力。
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