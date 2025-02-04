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破81億 陸春節電影票房新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。（中新社）
大陸春節檔期電影票房再創新高。圖為貴州省遵義市一處影城顧客走過電影《哪吒2》海報前。（中新社）

大陸今年春節假期電影觀看人數驚人，據燈塔專業版消息，截至2月3日16時43分，2025年春節檔（1月28日—2月4日）檔期電影總票房（含預售）突破人民幣81億（約365億台幣），再創新高！且2025年中國電影市場累計票房已破人民幣100億，超北美票房成績，位全球第一。

央廣網報導，《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》分列春節檔票房榜前三位。

電影《哪吒之魔童鬧海》2月1日單日票房突破7億元，進入中國影史單片單日票房榜前四，持續刷新影史動畫片單日票房新高。累計放映五天下來，已累積38.82億人民幣佳績，與第二名《唐探》有近18億的差距。《哪奼2》成為最近五年來票房最高的動畫電影，也是春節檔票房最高的動畫電影。中國影史的動畫電影首映日票房紀錄，以及單日票房最高紀錄，也都被該片打破。

另據中通社報導，網絡平台已經再次調高對《哪吒之魔童鬧海》的預期，燈塔專業版數據該影片最新預測總票房可達61.16億元，貓眼專業版預測總票房或超67.4億元。平台認為，《哪吒2》有望超過《長津湖》（57.75億元），成為影史首部票房破60億元的電影。

新華社分析指，5年前，《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）曾獲得50億元的票房奇跡，並在觀眾的高口碑中掀起中國動畫電影風潮；5年後，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）帶著更生動的故事、更震撼的場景回歸，引發全民熱議。

截至2月2日，在中國社交網站豆瓣上，這部電影評分高達8.6分，其故事結構、動畫技術和審美藝術等多個維度都得到了觀眾認可。

《哪吒2》的火爆是中國動畫電影崛起的縮影。近年來，中國動畫電影的熱度居高不下，迎來高速發展期。《長安三萬里》《白蛇：浮生》《落凡塵》等帶來創作新風向，引領觀影新潮流。

《哪吒》系列電影製片人、成都可可豆動畫影視有限公司CEO劉文章說，《哪吒2》以創造性的動畫想像力賦予電影大場面全新的視覺呈現方式。

「中國傳統文化是動畫電影創作的一座巨大寶藏。動畫電影需要結合中華優秀傳統文化，更需要呈現出傳統文化的年輕化表達。」《哪吒》系列電影導演餃子說。

成都大學影視與動畫學院副教授苟強詩認為，將經典的中華美學觀念融入當代動畫電影創作之中，《哪吒》《長安三萬里》等開闢了新的可能性，也將帶動更多「國潮」動畫電影的興起。

動畫 春節 電影

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