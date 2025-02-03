水下表演到一半被咬頭！陸悽慘「美人魚」後續曝光 咬人魚不具備牙齒
1月30日，雲南西雙版納的湄公河水底世界發生一起引人關注的事件，在一場「美人魚表演」中，一名水下演員在表演過程中被一條大型魚咬住頭部，隨後迅速逃脫。
目擊遊客拍攝的影片引發了廣泛討論。工作人員表示，演員並無大礙，演出已恢復正常。網友亦關注咬人的鱘魚為何方神聖。據了解，鱘魚的嘴巴位於下顎，其實並不具備牙齒。
湄公河水底世界的工作人員在事件發生後回應媒體，表示演員並無大礙，目前演出已恢復正常，並確認咬人的魚為鱘魚。儘管演出已恢復，但美人魚表演在事故後暫時停擺，具體恢復時間尚待決定。
許多網友對鱘魚的特性產生了好奇，詢問它是否沒有牙齒。根據央視網的報導，鱘魚的嘴巴位於下顎，並不具備牙齒，而是通過將嘴巴凸出來來吞食食物，前面有四根像胡須的吻須。
湄公河水底世界自2018年10月開建，2020年1月正式開業，位於西雙版納原始森林公園內，總建築面積超過11,000平方米，總投資超過1.4億元人民幣。
該景區的水下芭蕾表演是其主要的遊玩項目之一。為了保護中華鱘和長江鱘，該項目與中國水產科學研究院長江水產研究所合作，引進了這些國家一級保護動物。
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文章授權轉載自《香港01》
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