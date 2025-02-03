探索月球南極水資源…陸擬2026年發射「嫦娥七號」 著陸後進入洞穴勘查

中國大陸計畫在2026年發射「嫦娥七號」月球探測器，前往月球南極尋找水冰資源。

據大陸央廣總台中國之聲3日報導，隨著「嫦娥六號」任務圓滿完成，「嫦娥七號」任務已正式提上日程。按照計劃，中國大陸將在2026年發射「嫦娥七號」月球探測器，前往月球南極尋找水冰資源。

目前科學界普遍認為，月球南極盆地有水冰資源，可轉化成水和氧氣供人類使用，也能轉化成氫當作火箭燃料，且月球南極一些地區全天候都有陽光，是太陽能的潛在來源。先前大陸已宣布計劃在2030年實現載人登月的目標。

中國探月工程總設計師吳偉仁說，月球南極的深洞穴可能存在水冰，「嫦娥七號」將攜帶飛躍器，著陸後進入洞穴進行現場勘查。

「嫦娥七號」任務副總設計師唐玉華指出，月球水冰的發現，將大幅降低從地球運送水的成本，有助於人類在月球建立基地、進行長期活動，進而推動火星探測和深空探索。此外，水冰的存在，也為探索月球及其它行星上是否存在生命提供重要線索。

報導指，「嫦娥七號」探測器將配備4個裝備，包括軌道器、著陸器、巡視器和飛躍器。飛躍器將配備水分子分析儀，從月球南極的陽光照射區，飛到永久陰影區內的撞擊坑底部進行探測，以確定水冰的位置、數量和散布情況，這是月球探測器從未有過的設計。

唐玉華說，「嫦娥七號」任務已進入正樣研製階段，未來將與「嫦娥八號」聯合進行月球資源利用、內部結構的綜合探測，逐步形成月球科研站的基本型。