大陸電影《蛟龍行動》票房差 製片人指責網友惡意差評

大陸首部核潛艇題材電影《蛟龍行動》的票房和評價欠佳，但該片總製片人、博納影業董事長于冬形容「打一星的都是黑水」，並強調該片絕不撤檔。

綜合紅星新聞、新浪財經報導，香港導演林超賢執導的軍事電影《蛟龍行動》，1月29日大年初一在大陸上映，但上映以來，截至2月2日的票房僅2.35億元人民幣，在春節檔票房排名最尾，同時陷入排片困境。

于冬1月31日在路演活動上情緒激動地說，「打一星的都是『黑水』」，並表示希望院線能稍微增加一些合理場次，給春節檔觀眾提供更豐富的選擇。

于冬2月1日在微信朋友圈上發文說，評論網站「豆瓣」這2年成為很多不理性粉絲互相攻擊的聚集地，粉圈互黑時，在別的平台是肆意辱罵、互相詆毀，在豆瓣則是互相給對方打差評，這不公平也不正常。

他呼籲觀眾真實評價《蛟龍行動》，「面對客觀理性的批評，我們虛心接受。面對粉圈的惡意差評，我們絕對會鬥爭到底。」于冬也強調《蛟龍行動》絕不撤檔。

《星島日報》分析，該片票房失利的原因是多方面原因。從宣傳策略來看，影片在上映前一直嘗試營造神秘感吸引觀眾，引發部分大陸網友反感；春節期間，觀眾普遍傾向觀看輕鬆愉快、闔家歡樂的影片，《蛟龍行動》戰爭場面儘管令人熱血沸騰，但整體氛圍過於緊張刺激，缺乏溫暖與親情元素。