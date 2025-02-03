杭州AI迎春 機器人演戲跳舞

今年春節，堅守「崗位」的一個特殊群體，為億萬家庭帶來不一樣的節日體驗，這便是在各種場合忙著「加班」的機器人。

中新社報導，近年，中國大陸機器人產業發展迅猛，浙江杭州是該產業領域的前沿城市，目前擁有超200家機器人相關企業。這個春節假期，該市多家機器人企業的人形機器人、四足機器人亮相晚會舞台、參加街頭活動，成為節日裡的新風景。

2025年春節聯歡晚會上，16台人形機器人參與節目《秧BOT》的表演，用科技與文化融合的機器人秧歌，給觀眾留下深刻印象。 這些「演員」是杭州宇樹科技有限公司的產品人形機器人H1。企業相關負責人介紹，這些機器人應用人工智能（AI）驅動全身運動控制技術，並配備360度全景深度感知技術，可把周圍環境看得清楚。通過先進的AI算法，H1還能聽懂音樂，根據音樂實時調整動作。 同樣登上舞台的還有杭州雲深處科技有限公司的四足機器人。2025年北京廣播電視台春節聯歡晚會上，該公司的絕影Lite3和X30機器狗「出演」短劇節目《愛，微笑和機器人》。1月31日，10台絕影Lite3機器狗還亮相2025年非遺晚會。

「在雲深處最新自研關節、控制系統與領先算法的加持下，絕影Lite3機器狗擁有強勁、敏捷、持久的運動能力，開放模塊化結構及接口大幅提升拓展空間。」雲深處相關負責人介紹，今年春節，該公司的機器狗還有國家博物館特展表演、湖北恩施文旅表演、無錫南長街舞獅巡遊等多場任務，可謂檔期滿滿。

春節期間的城市街頭也不乏機器人的身影。在湖北宜昌、江蘇南京和蘇州等地，五八智能科技（杭州）有限公司研發的警用四足機器狗成為治安巡邏隊伍的一分子。

各色機器人「忙碌」於不同崗位，是杭州大力推動機器人產業發展的成果縮影。去年12月，該市發布《杭州市人形機器人產業發展規劃（2024-2029年）》，提出要打造具有國際影響力的人形機器人產業創新重鎮，躋身全球人形機器人發展標竿城市。