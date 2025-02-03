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兩岸微流行／哈爾濱亞冬運 100%綠電供應

聯合報／ 陳宥菘
哈爾濱亞洲冬季運動會，是亞冬運史上首次百分之百綠電供應。（新華社）
哈爾濱亞洲冬季運動會，是亞冬運史上首次百分之百綠電供應。（新華社）

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）將於二月七日在大陸黑龍江哈爾濱開幕，本屆賽會秉持「綠色」理念，除了冰上項目場館皆利用原有場館及設施升級改造完成，也將是亞冬運史上首次實現比賽場館及配套設施改造建設、測試賽及正賽期間百分之百綠電供應。

綜合陸媒報導，本屆賽會從場館環保建設到賽事低碳運營，「綠色亞冬」成為本屆賽事特色。電力方面，將全面採用風能、太陽能等綠色能源，一改過去的燃煤、燃氣等傳統能源供電。大陸國家電網（黑龍江）為此投資超過人民幣八億元，實施一七○項配套電網補強工程，以確保綠電供應，目前已全部建成投產。

本屆賽會並積極推動綠電交易，自去年七月達成首批綠電交易以來，已交易十一次，累計成交電量五六七六萬千瓦時（度）。黑龍江電力交易中心有限公司總經理王寧表示，這有助於推動綠色賽事與城市綠色發展相融合，促進綠色電力市場發展。

本屆亞冬運未大舉建設新場館，而是讓既有場館「舊貌換新顏」。哈爾濱市長王合生指出，本屆亞冬會冰上項目全部利用原有場館及設施進行改造，例如對一九五五年建成的速滑館的屋頂和外牆體進行改造，增加了保溫和防水性能，同時對場館的場地照明燈光進行升級。

哈爾濱 綠色 黑龍江

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