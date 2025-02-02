經濟差搶開工 陸公路火車湧現春節提早返程人潮

中國春節假期剛過一半，各地火車、高速公路已湧現提早趕回工作崗位的人潮車龍，除了為避開今、明兩天的返程高峰，也有人直言因為經濟不好而想早點開工。

中國今年春節假期自1月28日（除夕）放到2月4日。綜合香港明報、陸媒第一財經報導，回湖北老家過年的曾燕和先生在距離家鄉1100公里的深圳坪山打工，為了避開初五、初六的返程高峰，兩人決定昨天大年初四就出發。

許多在珠三角地區的基層勞工也選擇提早返程。有廣州財經部落客直言，今年春節返程潮提前在大年初三就浮現，國道、高速公路開始塞車。

他認為，基層勞工者提前回到工作崗位，是因為真的沒錢，要抓緊時間出去打工掙錢；一些網友也說今年有些不一樣，「年初二開始就沒聽到煙花，昨天開始很多已經返工了」、「今年很多店初三都營業了，之前都是初六」。

據中國鐵路武漢局集團，昨天外出務工人員集中出行，到4日春節假期最後一天，武鐵客流每天以10萬人次的增幅快速攀升。截至昨天，未來幾天由武漢前往北京、上海、廣州等城市的車票已所剩無幾；武鐵昨天加開92列臨時旅客列車。

廣鐵集團也表示，1月31日（初三）起探親、旅遊、務工等出行需求持續升溫，今天開始返程客流預計將呈大幅提升趨勢，4日為最高峰。

中國國家鐵路集團通報，全國鐵路昨天估計發送旅客1330萬人次，安排加開旅客列車791列。此外，湖南通往廣東的高速公路昨天也出現塞車，杭徽高速、杭新景高速的杭州方向也出現緩行。

另據中國交通運輸部數字，中國全國跨區域人員流動量昨天預計達3.08億人次，其中公路流動量2.9億人次、民航客運量238萬人次。