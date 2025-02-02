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無人機操縱員人才缺口達百萬 陸高校看好「低空經濟」成熱門科系

中央社／ 台北2日電
大陸低空經濟蓬勃發展，導致「飛手」不足的問題嚴重。圖為安徽合肥利用無人機為小麥施肥。圖／新華社
大陸低空經濟蓬勃發展，導致「飛手」不足的問題嚴重。圖為安徽合肥利用無人機為小麥施肥。圖／新華社

隨著低空經濟的發展，相關行業對於飛行員、飛控手、飛行器研發等領域也求才若渴，中國大陸和香港多所大學擬搶開相關專業，而目前僅無人機操縱員人才需求就高達百萬。

綜合中國青年網等陸媒近日的消息，中國教育部上月公布，包括北京航空航天大學、北京理工大學、北京郵電大學、南京航空航天大學、華南理工大學及西北工業大學等6所大學申請增設「低空技術與工程」新科系

北京郵電大學計算機學院院長王尚廣認為，低空經濟可能會成為下一個熱門報考科系，「特別是新一代智能無人機技術的發展，對人工智能（智慧）感知與駕駛決策、智能探測與管控、低空通訊、低空交通與指控規劃等人才存在逼切需求」。

深圳直升機飛行員羅漢卿表示，公司目前有130至140名飛行員，低空業務展開後飛行量變多，公司已開始增派人手，加強技能培訓。

深圳市無人機行業協會會長楊金才坦言，農林植保、巡檢、測繪、氣象、環保、應急等行業需要無人機操縱員數量很多，未來電動垂直起降航空器（eVTO）操控員需求也非常大。

北京 無人機 科系

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