快訊

秘書長親自遞交…選罷法覆議案正式送出！政院：盼立院妥適回應各界訴求

沒能躲過病魔…官方沉痛證實「魷魚遊戲」女星癌逝 3個月前二度罹癌

拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

上海豫園燈會30週年金蛇獻瑞 無免費檔期引發不滿

中央社／ 上海2日電
2025年豫園燈會以「山海奇豫記」叢林篇為主題，各式山海經中的奇珍異獸與花草造型的燈在水池當中，沿著九曲橋鋪展開來，宛如走進神秘叢林。圖攝於1月17日上海豫園燈會。 中央社
2025年豫園燈會以「山海奇豫記」叢林篇為主題，各式山海經中的奇珍異獸與花草造型的燈在水池當中，沿著九曲橋鋪展開來，宛如走進神秘叢林。圖攝於1月17日上海豫園燈會。 中央社

中國最大燈會之一的上海豫園燈會今年迎來30週年，以「山海奇豫記」叢林篇為主題，主燈為金色靈，結合山海經的奇珍異獸呈現神秘氛圍。不過今年豫園燈會無免費檔期，點燈時段都要收費，引發在地網友不滿。

上海豫園是建立於明朝期間的古典園林，被中國國務院列為「全國重點文物保護單位」。每年在農曆春節前後舉辦的豫園新春民俗藝術燈會（豫園燈會）更被視為上海的一大盛事，今年適逢30週年，在元旦當天就進行點燈儀式，為期42天。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」，2025年豫園燈會延續去年經典神話古籍「山海經」主題，講述「山海奇豫記」叢林篇的故事。共有5大主題燈區，結合今年的生肖「蛇」，呈現山海林木間百鳥百獸交錯和諧的場景。

實際走進燈會展區，穿過最熱門的打卡景點凝暉路，整條路宛如蝴蝶谷，營造出「逍遙物外，莊周夢蝶」的意境。再到中心廣場，主燈為一隻金色靈蛇盤繞在蘑菇上，身旁圍繞著花草、小菌人，呼應「天地人和，金蛇獻瑞」的叢林主題。走到九曲橋上，各式山海經中的奇珍異獸與花草造型的燈坐落在水池當中，沿著橋鋪展開來，宛如走進神秘叢林。

不過與往年不同的是，今年豫園燈會沒有免費檔期，點燈時段需要收費，普通日成人門票人民幣50元（下同，約新台幣225元），高峰日門票80元。

許多上海網友對此感到不滿，認為不照顧本地人，紛紛表示「不去了」；也有網友認為往年不收費過於擁擠，觀展體驗不佳，收費能限制人流。截至1月20日，今年的豫園燈會尚未傳出大量排隊人潮。

上海 燈會

延伸閱讀

香港旅行團上海遇車禍 領隊被拋出車外亡、16團員無恙

花蓮東大門夜市奪冠加持 「好久不見」人潮回流春節湧16萬人

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

2025新北燈會靈蛇獻瑞 侯友宜李多慧一起點燈

相關新聞

經濟疲弱難找工作 中國大陸失業工人回到老家不知所措

近半年來，不少到中國各大火車站搭車的民眾發現，拎著行李返回鄉下老家的人比平時多了許多。反倒是1月中開賣的春運火車票，餘票...

經濟差搶開工 陸公路火車湧現春節提早返程人潮

中國春節假期剛過一半，各地火車、高速公路已湧現提早趕回工作崗位的人潮車龍，除了為避開今、明兩天的返程高峰，也有人直言因為...

上海豫園燈會30週年金蛇獻瑞 無免費檔期引發不滿

中國最大燈會之一的上海豫園燈會今年迎來30週年，以「山海奇豫記」叢林篇為主題，主燈為金色靈蛇，結合山海經的奇珍異獸呈現神...

河南貨車起火 後車駕駛追5分鐘攔停「想到也是司機的爸爸」

河南省安陽滑縣境內342國道上發生一起火燒車事件，但起火的貨車駕駛第一時間並未發現異狀，是後方的小轎車發現後，一路雙閃、...

海南女童溺水 白衣青年衝入巨浪救人成「2025最美背景」

一對母女近日到海南省萬寧市一處海灘遊玩，8歲女兒突被大浪捲入海中，母親下水想拉回女兒卻被海浪愈衝愈遠，危急之際，一位白衣...

比搭高鐵划算…陸租車回家過年大眾化 日租金數千元豪車搶手

每年一進入春運，火車票難搶，長途汽車擱不下大包小包的行李，算一算性價比，租車回家過年便成了愈來愈多遊子的新選擇。探訪濟南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。