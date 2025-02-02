快訊

明開紅盤！蛇年台股依然可期待大噴？他曝「市值型必勝買法」：從沒輸過

雲林男子遭家人聯手「挖喉驅魔」致死！父母弟3人判刑出爐

樹洞發現「長腳棉花糖」！專家揭牠罕見仙女身分 長大變調完全認不出

經濟疲弱難找工作 中國大陸失業工人回到老家不知所措

中央社／ 北京2日電
2025年中國「春運」期間，不少民眾提著或背著大件行李前往火車站搭車返鄉，其中包括圖左及圖中背著大件行李，前往北京西站搭車的農民工夫婦。 中央社
2025年中國「春運」期間，不少民眾提著或背著大件行李前往火車站搭車返鄉，其中包括圖左及圖中背著大件行李，前往北京西站搭車的農民工夫婦。 中央社

近半年來，不少到中國各大火車站搭車的民眾發現，拎著行李返回鄉下老家的人比平時多了許多。反倒是1月中開賣的春運火車票，餘票比往年要多，車站也不像往年擁擠。原來，他們不少人因為失業，新工作又久尋未著，只好提前返鄉。

那麼，這麼多來自農村及內陸四、五線城市的中國民眾，他們早早回到農村及小城的老家，都在做什麼呢？回到老家，就有事可做了嗎？有的人，還是會設法尋找比城市更難找的工作；但更多的人，則在家無所事事，拿著手機不是刷抖音，就是打遊戲，或是打牌喝悶酒，過得不知所措。

老家在河北省南部某縣農村的老馬，原本是北京市朝陽區一家飯館的廚師。近25年前他高中畢業，先在省會石家莊的餐廳裡當學徒，沒幾年就當上廚師。但他和其他農村小伙子一樣，隻身北漂，待過北京大小飯館及各種等級的餐廳。20幾年來，也混成了飯館裡的大廚，收入還算不錯。

然而，2024年是老馬廚師生涯的轉捩點。5、6月間，他工作的家常飯館生意銳減而關門，老馬只好一家家地另找廚師工作。沒想到，早年跳槽經驗豐富的他，找了許多家飯館和餐廳，都沒有廚師職缺，而這些飯館和餐廳，生意更是搖搖欲墜。

到了10月底，老馬和今年碩士畢業，和他一樣幾個月找不到工作的姪子，一同回到老家。好不容易，這對叔姪在鎮上的小飯館找到廚師和服務生的工作。但不到半個月，小飯館也關門大吉了。

老馬無奈地告訴記者，去年以來，像他一樣懷著失望心情回到鄉下老家的失業農村人，真的很多。在老家的小鎮上，往年春節時分才會出現的打工人面孔，這大半年多了起來。在他短暫擔任廚師的半個月裡，一些回鄉的打工人不時會到店裡，點個人民幣10元出頭的蓋飯埋著頭吃。有些人晚餐則可能再叫瓶啤酒，喝起悶酒。

「都找不到工作，年頭難呀」。老馬感嘆地說，先前一些打工人回到老家，說到自己失業時還會覺得不好意思，有人甚至不敢出門，只能躲在家裡。如今，失業的人多了，回老家的人也多了，人一多，失業就沒什麼不好意思的了。

中國經濟疲軟造成消費降級，外食者逐漸減少且消費金額下降，導致這兩年大城市及小縣城不少餐廳倒閉。圖為北京市東城區一家關門上鎖的家常菜餐廳，門上貼著「旺舖出租」四個字。 中央社
中國經濟疲軟造成消費降級，外食者逐漸減少且消費金額下降，導致這兩年大城市及小縣城不少餐廳倒閉。圖為北京市東城區一家關門上鎖的家常菜餐廳，門上貼著「旺舖出租」四個字。 中央社

和其他回到老家待業的人比起來，老馬算是比較積極的了。直到現在，老馬還是一直想辦法，在老家鄰近幾個鎮上、幾個縣城乃至市裡，甚至省會石家莊及隔壁河南省的幾個縣城，找找有沒有廚師的工作。結果，廚師缺少得可憐，離家都太遠且薪水太低，通勤太費時，租房子又划不來，只好放棄。

老馬說，和他一樣積極找工作或設法做點小生意的返鄉人，包括農民工在內，還是不少，但在中國當下的經濟環境下，絕大多數難以如願。畢竟，農村和小城市工作機會更少，更別提城市裡的送外賣或開網約車了，「根本接不到幾張單子」。

另一位去年11月回到安徽老家待業的「80後」小李，在北京求職時已經碰了不少壁，「專門碰壁，我都快成壁虎了」。

小李說，自己見到老家不少「60後」、「70後」的農民工老大爺，閒在家裡沒事幹，成天刷抖音和小紅書，要不就抽悶菸喝悶酒，找到牌友就偶爾「鬥地主」或打牌。有時一言不合，甚至就動起粗來。看上去，都像是在混日子，但這些老大爺心裡和他這個中年人一樣，其實既無奈，更有些不知所措。

小李提醒記者，事實上，老家在農村的中青壯年人，提前回鄉的是不少，但選擇繼續窩在城裡的，也不在少數。他們仍不願放棄城市裡相對「多那麼一點」的工作。但更實際的考量是，返鄉要花錢買票、要準備禮物和紅包比留在城裡花費更多，於是，這些人乾脆就不返鄉了。

原來，這就是這半年來，中國返鄉的遊子比平常多，過年前「春運」返鄉者比往年少的主因。春天終將到來，但他們不管留在鄉下還是返回城市，經濟上的春天何時能到來，恐怕還得再等等。

失業 春運 老家

延伸閱讀

狗狗成為最佳紅娘？一群飼主「不知彼此姓名」卻因毛小孩情誼結緣

才轉戰AV界！鄧佳華過年彩券行打工「時薪300」現況曝

小米創始人雷軍直播「做1事」被封禁 舉報他的網友為何說不好意思？

抖音難民潮蔓延至歐洲！小紅書下載量暴增成最大贏家？

相關新聞

經濟疲弱難找工作 中國大陸失業工人回到老家不知所措

近半年來，不少到中國各大火車站搭車的民眾發現，拎著行李返回鄉下老家的人比平時多了許多。反倒是1月中開賣的春運火車票，餘票...

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

疫情後，許多中國人對國家社會失望，有了「潤」出國的念頭。但是等在他們面前的，往往是寂寞與不便的新環境。一名放下高薪到加拿...

遊客春節擠爆碼頭怒喊「退票」 海南三亞緊急發布6措施

海南三亞西島是大陸遊客的旅遊勝地，但今年春節卻因遊客過多，導致數千名遊客滯留碼頭數小時，直到夜晚仍有遊客在排隊，在碼頭怒...

過年闖大禍！屁孩炮扔化糞池「掀翻整排豪車」 傳家長將賣房賠

中國春節又見熊孩子。四川內江市資中縣一處停車場發生一起驚人事故，一名男童將鞭炮丟入停車場內的化糞池井蓋，意外引爆井內沼氣...

追求性價比！陸年輕人掀消費新趨勢 「谷子經濟」反映這觀念

剛過去的2024年，中國年輕人消費出現新趨勢，他們追求性價比，娛樂能省則省，又在買「谷子」、養寵物花錢不手軟。療癒經濟與...

劉亦菲「戴」火19元奧特曼髮夾 原本銷量兩位數 如今1夜賣萬件

劉亦菲近日曬出參加時尚活動照片，頭上戴著的奧特曼髮夾引發關注，意外帶動銷量一夜超過1萬件，引發大批網友熱議：「『神仙姐姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。