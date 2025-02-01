中國多地餐館送暖 為失業者提供免費餐點

近期中國一些店家開始為外送員、失業者提供免費餐點，他們透過愛心貼紙、暗號點餐等方式，避免讓享用免費餐點的客人處境尷尬。有陸媒呼籲，中國地方政府可以透過考核機制，為愛心店家提供資金延續送暖。

據搜狐旗下媒體極晝工作室報導，在成都高升橋東街上，緊鄰地鐵站的一家小麵館門口放著紅色廣告牌，上頭寫著，「如果你現在遇到困難，或在成都還沒找到工作，可以進店免費吃麵」，有不少外送員、日結工、環衛工人、失業的中年人看到廣告牌走進店裡。

麵館老闆黃明表示，來吃「免費麵」的人越來越多，以前來吃「免費麵」的可能吃一頓就走了，過路客居多。但有去年和今年長期找不到工作的人，成為店裡的回頭客。

報導提到，來吃「免費麵」的客人通常得幾經內心掙扎後，才能走進店裡。黃明說道，有些客人會詳細跟老闆解釋是出於何種原因才需要吃碗「免費麵」，得到老闆同意才會點餐。

為了減少客人的「面子負擔」，麵店老闆效仿外國咖啡廳模式，邀請其他客人捐出任意金額，領取愛心貼紙貼在牆上，有不少客人留下「早日度過難關」、「困難有時，希望有時」等打氣口號；有需要幫助的人，可以摘下貼紙換取「免費麵」。

鳳凰網報導，在北京、上海、廣州、天津、成都等一至三線城市都出現為失業者提供免費餐點的現象。更有不少店家為免費餐點設置暗號，像是「1號牛肉麵」、「江湖套餐」、「告訴董事長，來碗肉湯飯」等有趣口號，以保護處境困難者的自尊心。

不過，報導也指出，其實大多數提供免費餐點的餐館老闆的經濟情況並不寬裕，有人債務纏身，或家人生病得扛下高額醫藥費。

上觀新聞報導，店家在提供免費餐點的同時，仍須考量到解決生計、安頓員工以及承擔社會責任等問題，如何讓店家在維生之際，能持續提供免費餐點是必須考量的首要問題。目前中國一些地方政府部門有推出針對特殊群體的愛心驛站，為有需要的人們提供免費的餐食和服務。

報導呼籲，若相關部門能為提供免費餐點的店家制定服務、考核標準，對通過考核者給予一定的資金補助，能給提供愛心驛站之外的愛心網點更多助力。