「小城遊」火熱！盤點2024大陸爆紅小城 1首歌可以唱火故鄉

處在流量為王的時代，中國去年出現許多突然竄紅的小城，先是一碗麻辣燙帶火甘肅天水，又有小網紅翻唱老歌捧紅故鄉山東荷澤，還有湖南懷化一名髮型師因為「最懂得聽顧客話」走紅，吸引大批慕名而來的遊客。

中國2024年經濟持續下滑，「反向消費」興起，遊客更願意去花費低廉的小城走一回。中國最大短影音平台抖音近日發布城市文旅大數據顯示，抖音新增小城內容數1.47億，大幅增長74%；三線及以下城市團購訂單暴增112%，銷售額增長108%。「小城遊」火熱。

綜合上觀新聞等陸媒報導，山東淄博2023年因燒烤爆紅後，2024年2月13日，天水網友「一杯梁白開」發布一段自拍的麻辣燙短影音，因為色澤誘人、熱辣滾燙，引發熱傳，「天水麻辣燙」因而爆紅。

當地政府抓住這一波消費機遇，開設交通專線，舉辦麻辣燙「吃貨節」，贈送景區門票，相關話題持續攻上微博熱搜榜；同年4月，天水旅遊熱度暴漲20倍。清明假期，天水麻辣燙店門口人山人海，被捲入排隊人潮中的遊客想退都退不出來，排隊超過兩小時才吃得上。

2024年5月，來自山東菏澤一個農村家庭的小網紅郭有才，在抖音發布他在故鄉的荷澤南站翻唱「諾言」MV，農村生活的場景搭配昏黃色的濾鏡，顯得頗有年代感，加上郭有才撕裂式的演唱，吸引大量網友觀看。從這天起，他正式開啟了瘋狂漲粉之路——幾乎以每天100萬粉絲幅度增長，9天漲粉近千萬。

最火熱的幾天，每天超過40萬人次從全國各地趕到菏澤南站聽郭有才唱歌。

有報導稱，郭有才幾乎以一己之力，帶火了菏澤這座城市。數據顯示，當年5月10日至12日，菏澤的抖音生活服務訂單暴增215%；酒旅訂單增長超過6倍；餐飲、休閒娛樂訂單也增長逾2倍。

2024年10月底，湖南西部小城懷化，名叫曉華的女髮型師，因其「最聽得懂話」而迅速走紅網路，網友在評論區稱其為「人民的理髮師」。她發布的理髮短影音在網路上吸引超過150萬人按讚，其理髮店所在的長泥坡村乃至懷化市迅速走紅。

曉華說，她的爆火可能是因為她把顧客都當成朋友，並且會嚴格按照他們的要求剪頭髮。「對每一位顧客，我的想法都是儘量給他們剪好，不要加一些自己的想法，這可能就是為什麼我的回頭客比較多。」

曉華走紅後，吸引了大批慕名前來的遊客，懷化市瞬間變身「懂你之城」。當地文旅部門反應迅速，在懷化高鐵南站出口安排身著侗族服飾的迎賓舞，還有一輛輛「髮型師曉華粉絲免費接送車」從高鐵站駛出。為方便居民和遊客，當地甚至連夜鋪路擴街。

據統計，曉華走紅後，7天拉動現場消費超過人民幣2000萬元（下同，約新台幣9160萬元），拉動懷化市消費1.2億元。

長期關注文旅市場的中國城市科學規劃設計研究院旅遊總規劃師馬牧青指出，小城出圈，透露出幾大轉變：一是從觀光向休閒度假轉變，看重環境和情境，觀光成為其次；二是從景區景點向城市和鄉村空間轉換，生活化體驗成為日常，體驗不如沉浸、沉浸不如生活；三是從大城市向小城市轉變，「反向旅遊」、「平替旅遊」流行，核心是少花錢、多經歷，講求性價比。