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中國冰雪遊不限北方 南方也精彩「室內滑雪場超熱門」

中央社／ 台北31日電
中國黑龍江省會哈爾濱因冰雪節成為網紅城市。圖為第26屆哈爾濱冰雪大世界園區冰建景觀「天壇」。（中新社提供）
中國黑龍江省會哈爾濱因冰雪節成為網紅城市。圖為第26屆哈爾濱冰雪大世界園區冰建景觀「天壇」。（中新社提供）

說起中國冰雪遊，很多人會想到哈爾濱等北方城市，近年中國不少南方城市也加入冰雪遊的競爭行列。曾多次到廣州室內滑雪場的港人表示，若沒有時間到外國又想滿足滑雪的欲望，廣州是不錯的選擇。

據人民網及中新社等陸媒報導，黑龍江哈爾濱、河北張家口、新疆阿勒泰等地，因為擁有得天獨厚的冰雪資源，每年都成為冰雪旅遊熱門目的地。

不過，傳統印象中「缺冰少雪」的南方近年也悄然迎來「冰雪熱」。如四川擁有近50個冰雪觀光旅遊景區，遊客可以在雅安王崗坪景區看雪山及泡溫泉。因為該處氣候特殊，冬季依然陽光充足，氣溫和暖，有遊客笑言可以穿著薄薄的衣服來滑雪。

據旅遊預訂平台，截至2024年年底的預訂訂單中，排名前10的冰雪遊熱門城市中，有一半是南方城市。

近年不少南方城市設立室內滑雪場，據「2023－2024中國滑雪產業白皮書」，中國已成為全球最大室內滑雪市場，全國處於運營狀態的室內滑雪場達60家，按雪區面積大小排名，全球前10的室內滑雪場中，中國占6個，其中5個室內滑雪場位於南方。

廣州、武漢等地就有不少滑雪者馳騁在室內雪道上。港人姚小姐向中央社表示，曾到廣州融創樂園的室內滑雪場滑雪4至5次，最近一次是去年11月。

她說，香港沒有大型室內滑雪場，而廣州融創的室內滑雪場很大，可作為去日本滑雪前練習。有初學滑雪或沒有坐過滑雪場上纜車的朋友，會到該滑雪場學滑雪及試坐纜車。

因為廣州鄰近香港，他們一般週五晚赴廣州，週日晚回港，該滑雪場附近的酒店及餐廳也不錯。她說，若沒有時間到外國又想滿足滑雪的欲望，廣州是不錯的選擇。

姚小姐表示，聽聞今年7月深圳會開設一個新的室內滑雪場，有機會也想試試。

哈爾濱 廣州 香港

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