快訊

真的「蛇拿九穩」！近2億大樂透開出頭獎 得主在這2縣市

年初二高雄螺絲工廠大火 36輛消防車、機器人出動搶救

台中1家燒肉店初二夜「整間陷入火海」 消防員到場灌救

黑泥噴數米高！大陸熊孩子扔鞕炮進糞坑 沼氣炸翻路面林肯豪車

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
鞕炮引發地下沼氣把地面炸了一個大洞，車輛被掀翻。（四川在線）
鞕炮引發地下沼氣把地面炸了一個大洞，車輛被掀翻。（四川在線）

大陸四川一名男孩玩鞭炮，將爆竹扔進地下井蓋，結果引發氣爆，炸翻路面汽車。

四川在線報導，1月30日下午，有多名網友在網上發布影片，四川資中一處地面停車場地面被炸出了一個巨大的坑，下面深埋的一處井蓋被炸飛，露出了深深的黑洞。一輛停在路面上的車輛被掀翻，另有多輛車受損嚴重。

事故發生在四川內江資中縣水南鎮春嵐北路中鐵停車場內，附近是維也納酒店，路面上停放有多輛豪車。有網友曬出了事發現場一家門店的監控視頻，視頻顯示，事故發生前，一名大約10歲左右的男孩在車輛中間點燃了一個鞭炮並扔進了井蓋內，隨後男孩快速的離開了現場。

約幾秒鐘後，從車輛中間的地面上冒起了紅色的火焰，並伴有大量的白煙，數秒後發生了劇烈的爆炸，黑色的泥漿噴射高達數米，一輛停放在附近的林肯牌SUV車輛被氣浪掀翻到空中，旋轉半圈後四輪朝天落在了幾米外的路面上。

除了這輛被掀翻的車外，還有一輛奧迪A8的反光鏡被炸壞，一輛雷克薩斯前車門受損嚴重，一側後車窗被震碎。除此之外，還有多輛車有輕微擦傷。

幸運的是，當時車中沒有人，肇事男孩也及時撤離了現場，一名女子從附近路過僅僅幾秒後就發生了爆炸，幸運的逃過一難。據現場目擊者稱，事故沒有造成人員傷亡。

這次事故造成的損失巨大，因受損車輛價值不菲，車輛維修費用可能高達數十萬。還有停車場路面被損壞，地下管道受損嚴重，有網友粗略估計，損失可能近百萬。

報導稱，地下井疑似是個化糞池或者雨水井發酵，裡面存儲大量的沼氣，鞭炮點燃了沼氣後，導致發生劇烈爆炸。

事故發生後，多名警察趕到現場帶走肇事男孩，並聯繫這名熊孩子的家長。

大陸每年春節期間都發生燃放鞭炮發生意外的事件，尤其是年幼的孩子為尋求刺激，經常把鞭炮扔進井坑裡發生爆炸。前不久的1月27日，重慶大足區龍水鎮金桂廣場小區，一女孩蹲在井蓋上燃放鞭炮時，導致井內發酵產生的沼氣燃爆，女孩直接被炸飛到空中。好在女孩送醫救治後，暫無生命危險。

鞕炮引發地下沼氣把地面炸了一個大洞，車輛被炸翻。（四川在線）
鞕炮引發地下沼氣把地面炸了一個大洞，車輛被炸翻。（四川在線）
肇事的小男孩（圖中）被警察帶走。（四川在線）
肇事的小男孩（圖中）被警察帶走。（四川在線）
意外發生的瞬間，地下沼氣把地面汽車炸翻。（四川在線）
意外發生的瞬間，地下沼氣把地面汽車炸翻。（四川在線）

爆炸

延伸閱讀

影／鞭炮惹禍？ 2車燒剩骨架後 今民宅遭殃火燒厝

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

為川普求智慧 葛福臨牧師出席就職典禮

他不解豪車車主「幹嘛在引擎蓋上放一塊破布」 幾天後秒懂了：根本雙贏

相關新聞

港鐵「仙氣女乘客」瘋傳！氣質震撼網友 旁邊大叔1原因也成焦點

茫茫人海中相遇，也算是1種緣份。有港男於社交媒體發布相片，指搭乘港鐵時遇見1名心儀女子，「對看了一下」，但沒有膽量問對方聯絡方法，於是發文求助，「求Thread大神可不可以幫幫忙」。

冬季旅遊旺！哈爾濱冰雪經濟快速發展 帶動當地就業市場

知名度頗高的中國黑龍江省會哈爾濱冰雪節，點燃冬季的中國旅遊市場，當地官方也看準旅遊帶來的效益，設法帶動當地就業市場環境

初一出行大爆發！大陸逾2億人次出遊 10大城市旅遊熱度最高

農曆正月初一（1月29日），大陸民眾出行大爆發。據中國交通運輸部統計，大年初一大陸全社會跨區域人員流動量20500.6萬...

黑泥噴數米高！大陸熊孩子扔鞕炮進糞坑 沼氣炸翻路面林肯豪車

大陸四川一名男孩玩鞭炮，將爆竹扔進地下井蓋，結果引發氣爆，炸翻路面汽車。

大陸年輕人流行春節「換房過年」 拿自己房子與旅遊地交換居住

綜合中國媒體報導，為省下春節期間高額的旅遊花費，中國年輕人圈近期掀起「換房過年」潮，拿自己的房子與旅遊地的當地人換房居住

難度超過珠峰 貢嘎「追峰人」8年內兩度登頂

貢嘎，海拔7508.9米，號稱「蜀山之王」，在攀登者眼中難度是「地獄級別」，攀登難度超過聖母峰（珠穆朗瑪峰），29歲的童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。