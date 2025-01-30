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港鐵「仙氣女乘客」瘋傳！氣質震撼網友 旁邊大叔1原因也成焦點

香港01／ 撰文：布萊恩
有港男於社交媒體發布相片，指搭乘港鐵時遇見1名心儀女子，「對看了一下」，但沒有膽量問對方聯絡方法，於是發文求助，「求Thread大神可不可以幫幫忙」。 情境示意圖／Ingimage
有港男於社交媒體發布相片，指搭乘港鐵時遇見1名心儀女子，「對看了一下」，但沒有膽量問對方聯絡方法，於是發文求助，「求Thread大神可不可以幫幫忙」。 情境示意圖／Ingimage

茫茫人海中相遇，也算是1種緣份。有港男於社交媒體發布相片，指搭乘港鐵時遇見1名心儀女子，「對看了一下」，但沒有膽量問對方聯絡方法，於是發文求助，「求Thread大神可不可以幫幫忙」。

貼文引來網友熱議，不少人看到女子大讚「有仙氣」、「有氣質」、「好漂亮」，又教原PO可以如何搭訕打開話題。不過，雖然女子是原PO「尋人」對象，惟女子旁邊的大叔，卻由於1個原因，反而成為網友焦點。

港男遇心儀女乘客 向網友求助

該港男1月27日（年廿八）早上在社交平台Threads發文相片，指搭乘港鐵時，遇到1名心儀女子，想認識對方但沒勇氣問聯絡方法，遂向網友們求助，「今早在地鐵碰到他，對看了一下，但是沒有膽問聯絡方式，求Threads大神可不可以幫幫忙」。

相片可以看到，穿著米白色長袖外套、長頭髮的女子，外表清秀。她背靠在車廂「多用途空間」附近，正在低頭使用手機。女子旁邊站有大叔等多名乘客，PO則站在女子斜右方，目測至少幾步距離。

網友讚漂亮：有氣質

網友看過貼文議論紛紛，不少人大讚女子「有仙氣」、「有氣質」、「好漂亮」，又教原PO可如何搭訕打開話題，「大膽的走去講話：妳這件外套好特別，好襯妳的氣質」、「真漂亮，多試幾次這個時間搭車，再勇敢的去要聯絡方式啦！」

1原因旁邊大叔反成焦點

不過，雖然女子是原PO「尋人」對象，惟因為樓主在貼文使用了「他」，令女子旁邊的大叔，反而成為網友焦點，「這個貼文用『他』……其實是想問右邊那個四眼叔叔……」、「想認識叔叔就主動」。

另有網友批評原PO「偷拍」行為不妥當，「雖然香港無肖像權，但是男人以認識女人為目的拍女人的話，不知道會不會被跟蹤」、「感覺好像痴漢」、「為何要偷拍人？尊重呢？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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