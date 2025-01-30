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冬季旅遊旺！哈爾濱冰雪經濟快速發展 帶動當地就業市場

中央社／ 台北30日電
哈爾濱已成為冰雪經濟的代表，當地每年舉辦的「冰雪節」冰雕吸引大批遊客前往。 新華社
哈爾濱已成為冰雪經濟的代表，當地每年舉辦的「冰雪節」冰雕吸引大批遊客前往。 新華社

知名度頗高的中國黑龍江省會哈爾濱冰雪節，點燃冬季的中國旅遊市場，當地官方也看準旅遊帶來的效益，設法帶動當地就業市場環境。

入冬之後，許多中國民眾把握冬季時光，到戶外享受冰雪運動的樂趣。根據「中國冰雪產業發展研究報告（2024）」數據顯示，中國冰雪產業規模從2015年的人民幣2700億元（下同，約新台幣1.22兆元）成長至9700億元，預計2025年將突破1兆元。

另據統計，在中國參與冰雪運動的人數已達3.13億人，冰雪旅遊已成為冬季旅遊的重要部分。

哈爾濱已成為冰雪經濟的代表，當地每年舉辦的「冰雪節」冰雕吸引大批遊客前往。近兩年，隨著疫情開放，讓哈爾濱成為網紅城市，許多中國境內旅客在冬季前往旅遊，帶動當地服務業的就業市場。

美團旅行數據顯示，從2024年12月以來，哈爾濱成為東北第1、全中國前10的旅遊熱門目的地，哈爾濱景區門票訂票年增41%，其中20至30歲年輕遊客比重過半。

據中國媒體21世紀經濟報導，哈爾濱投促局副局長孔雪輝指出，哈爾濱在上一個冬季成為網紅城市後，給城市帶來變化，旅客激增，產生許多服務行業的就業機會，帶動當地年輕人就業。

哈爾濱官方也在1月10日啟動「就業援助月」，打造「文旅+就業+政策」與「直播帶崗」，試圖帶動當地就業市場。

隨著官方力挺冰雪經濟，多地促進冰雪經濟成長，包含中國南方城市。深圳冰雪大世界預計將於今年底開放營運，廣西、浙江等地的室內滑雪場持續吸引滑雪初學者和親子遊客。

哈爾濱 觀光 黑龍江

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