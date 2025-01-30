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大陸年輕人流行春節「換房過年」 拿自己房子與旅遊地交換居住

中央社／ 台北30日電
為省下春節期間高額的旅遊花費，大陸年輕人圈近期掀起「換房過年」潮。 春節示意圖／路透社
為省下春節期間高額的旅遊花費，大陸年輕人圈近期掀起「換房過年」潮。 春節示意圖／路透社

綜合中國媒體報導，為省下春節期間高額的旅遊花費，中國年輕人圈近期掀起「換房過年」潮，拿自己的房子與旅遊地的當地人換房居住。

據封面新聞、大象新聞等中國媒體報導，住在黑龍江哈爾濱的侯雲浩，春節期間想帶家人到福建過年，但福建熱門城市的住宿花費是一筆不小的開銷。侯雲浩隨後在社群平台徵求「換房過年」，不少福建人傳訊息表示有意願換房。

侯雲浩表示，因為他的住處離「冰雪大世界」和太陽島「雪博會」等哈爾濱知名景點較近，所以很多人詢問，已經換到在福建湄洲島的房子。

住在廣州的楊嶸則早在2024年的「十一」假期，就執行過「換房旅遊」的想法，換到新疆的住處。他表示，這比起找飯店便利很多，計劃在今年春節也尋找合適的城市進行換房。

但「換房旅遊」僅靠雙方口頭約束，沒有較強的法律效力，因此可能會面臨對方臨時通知無法換房、房屋遭到破壞等狀況。

有些年輕人因而透過正式簽訂書面或電子協議，明確具體的換房規則，包括入住時間、責任分工（如清潔、損壞賠償等），保障雙方權益。不過從專業角度來看，這樣的協議難以在發生糾紛時有效保障權益。

北京中銀（鄭州）律師事務所律師梁利波認為，中國尚未頒布專門針對「換房過年」的法規，雙方權益在法律架構下缺乏明確界定，換房協議大多是私下擬定，條款粗糙簡陋，甚至連基本的違約責任都含糊不清。一旦發生糾紛，這些不嚴謹的協議無法成為維權的有力武器。

他進一步指出，目前也缺乏專業的監督平台，雙方訊息的真實性難以核實，房屋實際狀況、設施配備是否如實描述也存在問題。若出現房屋損壞、財物丟失甚至私自轉租等糾紛，無法界定責任、尋求賠償，雙方權益難以獲得保障。

四川恆融律師事務所律師項鴻表示，在信用體系還未完全建立時，這種「交換式旅遊」缺乏監督平台和法律保障。目前中國國內幾乎沒有大型且成熟的換房網站或平台，換房旅居形式仍有很大漏洞。

春節 福建 過年

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