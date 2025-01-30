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恐怖影片曝光！雲南美人魚表演者突遭鱘魚｢咬頭｣ 圍觀群眾尖叫

香港01／ 撰文／許祺安
美人魚表演者遭襲擊。影片截圖
美人魚表演者遭襲擊。影片截圖

據《新聞夜航》報導，雲南一景區美人魚表演者突然遭鱘魚襲擊，景區職員回應稱表演者並無大礙，但目前美人魚表演已經暫停。

網傳影片顯示，雲南西雙版納一位美人魚表演者在水中表演時，突然遭鱘魚攻擊頭部，表演者迅速遊向水面。

湄公河水底世界職員回應稱，表演者沒事，景區正常營業，但是美人魚表演暫停演出，恢復時間待定。

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文章授權轉載自《香港01》

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