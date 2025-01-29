上海龍華寺銀杏落葉爆紅！年輕人湧入打卡 清潔人員：原本有金龍被踩散了

秋天的上海過後，銀杏轉黃飄落，上海龍華寺發揮創意，將滿地銀杏落葉排成巨大的貓咪、金龍等圖案，在社群媒體上爆紅，吸引許多年輕民眾湧入寺廟拍照打卡。

銀杏葉飄落的時節，在中國社群媒體小紅書上充滿「銀杏打卡」相關貼文，其中一支影片透過空拍，展示出地上一隻由銀杏葉做成的金龍，格外引人注目。「銀杏金龍」位在上海龍華寺內，寺中有7、8顆銀杏，也是網路上熱門銀杏打卡景點之一。

中央社記者走訪上海龍華寺時恰逢週末，寺內人滿為患。走進寺廟可看見一顆銀杏樹附近擠滿人潮，人群的中間地上，是一隻銀杏落葉排成的巨大圖案。民眾湊近看，一時看不出是什麼，舉高手拿相機拍完才看出是一隻銀杏貓咪。

繼續往寺廟裡面走，另一座廟宇前的銀杏樹下，是一幅銀杏落葉排成的Hello Kitty，還特別用紅色葉子排成蝴蝶結、石頭做眼睛。一旁拍照的民眾表示，就是特地帶小朋友來看這個Hello Kitty的。還有民眾帶了長長的自拍桿，可以越過人潮，以更好的角度取景。

然而繞完寺廟一圈，都沒有看到小紅書上最令人震撼、長達9公尺的「銀杏金龍」。寺廟內掃地的清潔人員表示，因為遊客太多，金龍已經被踩散了。

清潔人員李先生表示，那隻金龍是他和其他4人花了1小時才排成的。這幾天因為有攝影師前來拍照發文，在社群媒體上引起關注，才吸引這麼多遊客，「平常遊客沒有那麼多，初一十五或是法會才那麼多」。並且，當天明顯可見年輕的遊客特別多，還有民眾組成攝影團，特別帶著相機前來練習拍照。

李先生還說，銀杏金龍在前兩天就被踩壞了，他們還加班趕工重新排，甚至用了膠水加固，但週末人潮一多，還是被踩壞了。於是他們趕緊做兩個巨大的銀杏葉道具讓遊客拍照。而巨大銀杏葉也確實受到民眾喜歡，紛紛排隊等候拍照。

詢問李先生是否會再做一次金龍，他遺憾地表示，「落葉不夠啦」。