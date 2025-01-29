春晚驚現機器人秧歌隊 台上靈活舞畢卻打哆嗦「被工作人員推著下台」

2025年央視春晚，節目眾多，而其中最「爆炸」的節目之一莫過於張藝謀導演的《秧BOT》。一群機器人身穿紅綠大花襖，整齊劃一地玩起了手絹，跳起了扭秧歌，最後還被工作人員拎著脖子下台。大陸網友辣評，「機器人都進化到這種程度了？」、「這是今年春晚最抽象、最好玩的節目」、「為什麼機器人不穿褲子？」、「什麼都好，就是沒有眉毛」。

據中華網，舞台上，機器人與舞蹈演員的默契配合令人印象深刻。他們身著傳統的大紅棉襖，手持手絹，隨著音樂的節奏靈活舞動，每個動作都準確而流暢，彷彿一群真實的舞蹈演員在舞台上翩翩起舞。

然而，當機器人走下舞台的那一刻，畫面突然變得有點滑稽。由於設計上的限制，這些舞台上靈活的機器人，不斷發著哆嗦，需要演員推著才能前進，這一幕彷彿是「扶著老奶奶過馬路」的現代版，讓人忍俊不禁。這種出人意外的設定，也引發了觀眾對機器人技術發展的深思。

據封面新聞，這次登上春晚的機器人來自杭州的一家科技公司-宇樹科技，也是近期大熱門的頭部人形機器人、躋身智慧賽道公司之一。

公開資料顯示，宇樹科技成立於2016年，曾於牛年春晚展示其四足機器小牛「犇犇」，去年還憑藉人形機器人多次驚艷科技圈。

去年5月，宇樹科技發表Unitree G1人形機器人（以下簡稱G1），並以9.9萬元人民幣的基礎版價格進入市場，相較於其他人形機器人動輒數十萬甚至上百萬的價格，具有極高的性價比。

G1身高約127cm，體重約35kg，頭部搭載雷射雷達及深度相機，續航可達2小時，移動速度為2m/s；擁有23-43個關節電機，具有超大關節運動角度空間、自我學習和迭代升級的能力。

自誕生以來，G1可以煮飯煎蛋、徒手砸核桃、一掌劈開瓶裝可樂瓶。今年年初，宇樹科技發布了G1的行走、奔跑影片。影片中，G1在商業街上自然擺動雙臂，步伐穩健，與人類行走無異。即使是面對草地斜坡、彎道等複雜崎嶇的路段，G1也能保持平衡，順利通過。

同時，宇樹科技也推出了G1人形機器人首個應用方案-Unitree G1-Comp，G1-Comp能在足球場上做出奔跑、轉身、轉圈等基礎動作。透過頭部攝影機精準鎖定目標足球，完成了一次標準的推射空門，倒地後還能自己站起來。

事實上，宇樹科技最初是以機器狗起家，也是全球首家公開零售高性能四足機器人並最早實現業界落地的公司。2024年10月，一段機器狗在泰山上當「智能挑夫」的影片火遍海外，該機器狗正是宇樹科技研發的工業四足機器人B2。大陸外交部副部長華春瑩也在社交平台上發布相關片段，並配文：「機器狗在雄偉的泰山上充當搬運工：科技造福人類。」

高工機器人產業研究所數據顯示，目前，宇樹的機器狗一半賣給國內、一半賣到國外，佔全球機器狗市場的銷售份額已超過60%。它們出現在央視牛年春晚、北京冬奧開幕式、杭州亞運會和亞殘運會、美國「超級盃」等重要場合，也在電力巡檢、緊急救援、工業檢測等日常場景中發揮作用。