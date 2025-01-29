春晚目光焦點！一群機械人穿棉襖跳扭秧歌 拋手巾動作流暢震驚陸網：太厲害了

在《央視》今年的春節聯歡晚會（春晚）上，張藝謀導演的《秧BOT》節目出動一批機械人上台表演「扭秧歌」，引發關注。

在表演一開始，一群穿著「東北大花」服裝的女舞者在台上跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」，跳了一陣子之後，女舞者退出舞台，後方出現一大群穿著花棉襖、拿著手絹的機械人。

機械人跟著跳起了「扭秧歌」，可以看見它們不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住，並與女舞者共舞。

奔跑速度可達3.3米/秒

據陸媒報導，該款機械人是宇樹科技旗下的人形機械人產品Unitree H1，該機械人是公司推出的通用人形機械人，每個機械人的身高約1.8米，體重47公斤，全身擁有19個自由度，能夠實現高度靈活的動作。其腿部關節電機峰值扭矩達到360N·m，配合中空軸線和雙編碼器，使其成為同類規格中功率性能最高的機械人。

據悉，Unitree H1的奔跑速度可達3.3米/秒，打破了全尺寸人形機械人運動的世界紀錄，其還具備360°全景深度感知能力，能夠在複雜地形和環境中自主行走和奔跑。

機械人不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住。（圖／截自影片）

公司：機械人透過AI強化學習

杭州宇樹科技相關負責人表示，表演的舞蹈是透過AI強化學習，讓機械人能夠去自主的去跳舞，然後自主導航，「這個舞蹈我們花了將近3個月的時間才排練出這樣的效果」。

負責人表示，「可能大家會覺得機器人形象機械又呆板，但這其實是演出團隊精心設計的巧思，就是為了與靈動的舞蹈藝術家形成強烈的反差」。

機械人不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住。（圖／截自影片）

網友：展現強大科技實力

不少大陸網友認為這段表演展現了強大的科技實力，有網友稱，「能丟手帕又接住手帕，太厲害了！」

也有網友稱，「普通人可能覺得無法理解，但是在中美競爭大背景下，機器人增加曝光度，對於本土機器人企業能更好發展。」

售價近50萬人民幣

陸媒報導指，在淘寶上，宇樹科技H1-S-ZL機械人售價為499800元人民幣（約新台幣226萬元），支持花唄分期。

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文章授權轉載自《香港01》