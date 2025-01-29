快訊

DeepSeek對台積電影響有多大？彭博：短空長多

被封世紀渣男！男星形象全毀淡出演藝圈 超慘現況曝光

DeepSeek遭惡意攻擊！陸資安專家揪「IP皆來自美國」 取得用戶隱私手法曝

春節香港祈福熱門地！港人齊聚大埔「許願樹」

中央社／ 香港29日電
農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」出現大批祈求新一年財運亨通、身體健康的市民；圖為113年7月間，行政長官李家超（左2）跟隨習俗向樹上拋擲許願物。中央社
農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」出現大批祈求新一年財運亨通、身體健康的市民；圖為113年7月間，行政長官李家超（左2）跟隨習俗向樹上拋擲許願物。中央社

農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」一如既往，吸引大批祈求新一年財運亨通、身體健康的香港民眾前往許願。

「許願樹」位在大埔林村的放馬莆村，是香港知名許願地標，其旁邊有一間建於清朝乾隆年間的天后廟。

根據網路資料，早年放馬莆村口有兩棵大榕樹，「許願樹」為其中一棵。過去香港村民一般都迷信，往往視大榕樹為「神靈」，在根部燃點香燭及紙錢，祈福許願。後來，民眾還會製作寶牒，把姓名、出生年月日及願望寫在上面，再附上其他祈福物，參拜後拋上大樹，不掉下來的代表願望可成真。

香港到處都有大榕樹，但大埔林村這一棵所以能夠成為「唯一的許願樹」，源於1998年香港無線電視台播放的一套劇集中，內容涉及村民向這棵樹拋上寶牒的習俗，其後在社會廣傳，自此吸引了很多港人甚至外地遊客前往祈福或打卡，並以春節期間人潮最多。

由於人流過多，大埔林村「許願樹」的主幹曾於2005年的農曆大年初四不勝負荷而倒下，導致多人受傷。2008年，經過近3年加固搶救，「許願樹」長出了新葉和氣根。

2008年由新創建集團慈善基金及綠色力量合辦的「香港人的榕樹」選舉中，大埔林村「許願樹」打敗其他榕樹而當獲。為了保護這棵「香港人的榕樹」，政府開始禁止市民向樹上拋擲寶牒。

不過，為了滿足民眾祈福的願望，港府和鄉公所在同一地方引進新的「許願樹」，其中一棵為真樹，鄉公所在其旁邊加建了許願廣場，又擺放鐵架，讓市民掛上寶牒，而不是向樹上拋擲；另一棵「許願樹」為塑膠樹，容許市民向「樹」上拋擲寶牒。

民眾雖然不能再向「許願樹」真身拋擲祈福物，但拜這棵樹所賜，大埔林村同一地方已成為港人的「許願地」，也為當地帶來旅遊和經濟效益。

大埔 春節 許願 香港

延伸閱讀

春節親戚「靈魂拷問」如何應對？ 5個黃金守則接招

財神爺駐點？一直賣出大獎的彩券行名單 台彩全說了

大樂透春節加碼百萬大紅包剩379組 想原地退休可拚7.1億威力彩

香港「國泰新春國際匯演之夜」大年初一晚間登場 55組表演團體及花車 旅客沿遊行路線免費觀賞

相關新聞

中國年貨「黃金手機貼」夯 行動支付難取代實體紅包

中國年輕人今年春節流行另類年貨，如「黃金手機貼」，招財寓意滿滿。最近幾個月，中國開始流行「黃金手機貼」，將黃金製成帶有各...

兩岸過年有同有異 初一禁打掃初二不回娘家

兩岸農曆過年習俗有同有異，大年初一多是禁打掃、禁洗衣，以免喜氣被掃出、洗出家門；中國大陸有些地方卻沒有大年初二回娘家傳統...

北京人傳統活動之一！大年初一10萬人參加地壇仿清帝祭地儀式

正月初一上午（1月29日）第三十七屆地壇春節文化廟會正式開幕。作為北京人鍾愛的傳統活動之一，今年的地壇廟會依然吸引了大量...

上海龍華寺銀杏落葉爆紅！年輕人湧入打卡 清潔人員：原本有金龍被踩散了

秋天的上海過後，銀杏轉黃飄落，上海龍華寺發揮創意，將滿地銀杏落葉排成巨大的貓咪、金龍等圖案，在社群媒體上爆紅，吸引許多年...

春晚目光焦點！一群機械人穿棉襖跳扭秧歌 拋手巾動作流暢震驚陸網：太厲害了

在《央視》今年的春節聯歡晚會（春晚）上，張藝謀導演的《秧BOT》節目出動一批機械人上台表演「扭秧歌」，引發關注…

春晚驚現機器人秧歌隊 台上靈活舞畢卻打哆嗦「被工作人員推著下台」

2025年央視春晚，節目眾多，而其中最「爆炸」的節目之一莫過於張藝謀導演的《秧BOT》。一群機器人身穿紅綠大花襖，整齊劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。