中國大陸過年壓歲錢 行動支付不能取代儀式感

傳統習俗農曆除夕夜發給晚輩壓歲錢討吉利。中國有些地方發紅包對象界定為「還沒結婚成家者都可領」，不管年紀有多大；在行動支付發達環境中，紅包儀式感更難以取代。

傳統習俗農曆除夕夜發給晚輩壓歲錢，用紅色袋子包起現金，討個吉利、求福求順，帶有豐富的祝褔意涵。

陸籍配偶王翎鳳來自海南島，在台居住15年，她對中央社表示，以過往經驗來說，長輩會在除夕夜包給晚輩壓歲錢，只要尚未結婚、尚未成家的孩子都會領到壓歲錢，「原則上我們的定義是，只要沒有結婚的，都要給壓歲錢，不管他多大（年紀）」。

來自上海的卓卓由於結婚來到台灣，她的老家在浙江湖州。卓卓對中央社表示，據其經驗來說，中國農曆過年大多是由長輩包給小孩壓歲錢，例如爺爺奶奶包給孫子孫女；在台灣過年發現，台灣有已經長大成人的晚輩在除夕夜回包長輩紅包的文化。

中國行動支付發達，一般消費現場鮮少見到現金交易，陸籍配偶黃妮虹來自福建福州，她對中央社說，儘管行動支付很發達，不過在可以見面的情況下，還是會用現金準備壓歲錢發給晚輩，這是一種儀式感，「如果真的在外面回不來的，才會用轉帳」。

據黃妮虹觀察，福建福州與台灣的過年習俗文化相近。她提到，在老家過年時，大年初一不掃地、不洗衣服等習俗跟台灣過年期間一樣，年夜飯也大多會準備佛跳牆；福建福州過年期間有「遊神」活動，宮廟神明出巡遶境祈求地方平安。

「遊神有點類似台灣的廟會，非常熱鬧、好玩」，黃妮虹說，大年初四開始陸續有遊神活動，主要是由廟方選日子，各個宮廟人員開車載著神明出巡，走到哪裡都可以聽到鞭炮聲，大人、小孩爭相看熱鬧，讓春節很有過年味道。