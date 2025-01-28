編燈籠、寫書法 在滬台胞喜迎蛇年

「你看這個小小的竹編燈籠，加上紅果和鈴鐺裝飾，像不像台灣的鳳梨？鳳梨在閩南語中的發音近似『旺來』，祝願大家新春福旺財旺。」正在指導社區居民製作竹編燈籠的台灣民眾洪子琁說。

新華社報導，農曆蛇年新春即將來臨，上海浦東新區康橋鎮文化服務中心26日主辦了以「瑞蛇賀歲 福滿康橋」為主題的迎新賀歲活動。除了一台以社區文藝愛好者為主角的「村晚」，主辦方還精心準備了一系列民間手工藝展示體驗活動。

在一家藝術機構教授捏塑技藝課程的洪子琁受主辦方邀請，成為手工藝體驗活動「導師」之一。「互動的同時，能讓居民們了解兩岸春節民俗的大同小異，我非常開心。」洪子琁也希望借助寓意「旺來」的燈籠，表達對大陸同胞的新春祝福。

位於浦東新區腹地的康橋鎮匯聚了眾多台資企業，也吸引不少台灣民眾在此就業、定居。活動現場，主辦方特意邀請了15個居住在康橋鎮的台民家庭，與社區居民一道辭舊迎新，其中包括76歲的李淑華及其家人。

20年前，李淑華隨赴大陸就業的兩個兒子來到上海並定居。宜居的環境，友善的鄰居，讓她愛上了這裡的生活，並成為社區活動的積極參與者。這次迎新賀歲活動，她和小兒子及四個孫輩齊齊現身，和社區居民們共同迎接新春佳節。

看完「村晚」的精彩演出，逛過熱鬧的市集，老人帶著家人來到「墨香迎新春、福字送萬家」書法活動區。18歲的孫女王檍柔在書法老師指點下寫了一幅隱藏靈蛇圖案的「福」字，作為送給自己和家人的新春禮物。

賀歲迎新活動承辦方奧坦藝術中心是一家由台灣民眾創立的機構。著眼促進社區睦鄰友好和居民共建自治，過去幾年間創始人黃涓喻帶領團隊承辦了數百場公益服務活動，以及數個社區微改造項目。

「對於在上海工作、生活的台胞而言，這座城市就是他們的家，社區居民就是家人。」黃涓喻說，希望借助這場迎新活動，讓在滬台胞和社區「家人」們一起感受上海的濃濃年味。