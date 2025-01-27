快訊

MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

蚵農笑了！去年遇病蟲害、颱風苦哈哈 年前質佳價揚收成好

中居正廣性醜聞引爆人事地震 富士電視台社長、會長辭職

聽新聞
0:00 / 0:00

受高薪誘騙…7陸男泰國被綁獲救 8嫌犯裡有泰警涉案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
遭騙受害的大陸男星王星（著白衣者），在泰緬邊境的泰國達府湄索（Mae Sot）與泰警對話。（美聯社）
遭騙受害的大陸男星王星（著白衣者），在泰緬邊境的泰國達府湄索（Mae Sot）與泰警對話。（美聯社）

繼早前大陸男演員王星被騙到泰國，再遭「賣豬仔」到緬甸詐騙園區，事件仍不斷發酵之際，泰國再發生大陸人被綁架事件。7名大陸人被泰國軍警綁架，泰國國家警察總署26日公開回應，參與作案的公職人員已被控制，不管其是何身分，都將依法處置。

星島日報引述泰媒報導，7名大陸男子受泰國高薪工作吸引，被騙由寮國過境至泰國東北部，但被綁架至泰國烏汶府1個度假區。泰國警察總署發言人稱，披汶芒沙漢縣警局是在某網路平台上收到1名寮國人的報案，受害大陸人是23日被綁架至度假村內，被要求交付贖金。

嫌犯首先將受害者綁至車上，透過翻譯軟體向受害者勒索500萬泰銖，後經協商後將贖金定為每人50萬泰銖。受害人聯絡在寮國的大陸朋友，攜帶300萬泰銖前來贖人，並偷藏起手機，以便發送定位，讓朋友幫忙報警求救。

被捕的8人中，除了執法人員，亦包括1名護林員、1名緬甸人和2名泰國人。泰國皇家警察要求烏汶府警方調查警員涉嫌參與綁架，指示擴大調查事件是否有更多人參與。

泰國警署指出，參與綁架勒索大陸人的泰警不會中文，是透過翻譯軟體傳達贖金金額，且最初金額高達500萬泰銖。隨後，泰總警署宣布擴大調查範圍，嚴查是否有其他警員參與其中。

報導引述多家泰媒報導，泰國東北部烏汶府披汶芒沙漢縣某度假村內，有7名大陸人被由4名泰警、1名泰國軍人、1名緬甸人及2名泰國人組成的團伙綁架並勒索。事件發生後，披汶芒沙漢縣警方將7人救出，綁匪團伙被全部逮捕。

總署署長吉迪拉（Kitirat Phanphet）已下達嚴格命令，要求擴大調查是否有其他人員參與其中，原因是該案件有多名警察參與其中。

泰國 綁架 緬甸 警察

延伸閱讀

不只王星、至少騙10演員赴泰 「顏十六」被押回中國

涉騙王星至泰緬邊境拘禁電詐 「顏十六」被捕送返大陸

緬甸詐騙園親歷者爆：年輕無業績「豬仔」慘摘器官 一對腎值360萬

零容忍…中泰聯手打電詐 協調中心下月啟動

相關新聞

春運遇｢今冬最強雨雪｣！陸民眾駕電車不敢開空調 2小時車程開1天

受今冬以來範圍最廣、強度最強的雨雪天氣影響，河南、西安等多地出現暴雪，多條高速公路出現壅堵情況或正在管制中。

受高薪誘騙…7陸男泰國被綁獲救 8嫌犯裡有泰警涉案

繼早前大陸男演員王星被騙到泰國，再遭「賣豬仔」到緬甸詐騙園區，事件仍不斷發酵之際，泰國再發生大陸人被綁架事件。7名大陸...

深圳地鐵掛「白頭春聯」不吉利？ 原來背後有意涵

春節將至，深圳全市張燈結彩，深圳多處地鐵站也貼滿紅色春聯，但有民眾發現，這些都是頂部白色的「白頭春聯」，與傳統全紅春聯不...

與基層吃團年飯 李家超：今年再增3社區客廳 年中運作

28日就是農曆新年大除夕。連日來，香港特首李家超聯同港府司局長相繼落區，展開18區歲晚關愛家訪活動，探訪不同家庭，關心他...

香港維園年宵市場人氣旺 花檔慨嘆買食物居多

香港寒冷天氣警告26日生效，維園年宵市場26日人潮如鯽，一度實施單向人潮管制，不少港人趁周日到維園逛年宵市場辦年貨，但有...

習近平3天前才剛離開這一城 瀋陽商場驚傳大爆炸

中國國家主席習近平3天前才到訪遼寧省瀋陽，26日中午大東副食品市場附近突然發生不明原因爆炸。據流出影片所見，事發時有民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。