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拒絕內捲 中國失業青年提前返鄉過年

中央社／ 台北27日電
中國有不少北漂青年因為工作壓力大，又為了避開過年期間價格飆漲的返鄉車票，選擇提前1至2個月返鄉過年。中央社
中國有不少北漂青年因為工作壓力大，又為了避開過年期間價格飆漲的返鄉車票，選擇提前1至2個月返鄉過年。中央社

中國今年春節假期自1月28日開始，不過在去年11月時，就有不少北漂青年因為工作壓力大，又為了避開過年期間價格飆漲的返鄉車票，選擇提前返鄉。更有一群中國網友以「第一批回家過年的人」自居，提前享受過年氣氛。

據三聯生活週刊報導，去年11月已有不少中國網友在社群平台上，以「第一批回家過年的人」自居，表示在春節前3個月返鄉過年，提前享受過年氣氛。報導指出，這批提早返鄉的人，除了有正在放寒假的大學生外，還有一群失業的打工人。

報導提到，有一群失業者為了讓自己的北漂生活能結束地體面點，而選擇提前返鄉。

有中國網友表示，「在大城市耗著還要交暖氣費，還不如回家免費睡暖和的大炕，準備明年再戰」、「等到快過年時再撤退，機票和火車票不僅難搶，價格也會飆漲；再加上年底家政服務供不應求，請人幫忙搬家和保潔都很難預約，寄東西回家也會變慢」。

北漂一年的00後（2000至2009年出生者）蒙奇奇（化名）在北京一間網路小公司擔任營運職務，但因工作壓力大，再加上大城市冬天的取暖費、所需的保暖衣物對他而言仍是一筆不小的支出，他認為繼續待在大城市存不了錢，索性提前返鄉，還有大把時間盤算未來發展。

蒙奇奇說，雖然仍無法解決在北京工資低、跳槽難的問題，「但回老家就像是迴力車，退後是為更好地蓄力」。

在上海兩年的莫妮卡（化名），早在十一長假前就已經回到老家無錫。她表示，她觀察到在老家賺錢的機會變多。像是縣城旅遊成為趨勢後，老家的民宿、旅遊、餐飲業都變得很熱門，「提前回家過年不過是個幌子，我的目的是先了解本地市場，做好布局」。

但也有不少人因為難以應付年底增加的工作量，選擇提早過年。報導引述網友留言稱，大多數人其實不願意在年底離職，想著再撐幾個月就能拿年終。但對財務、銷售、乙方來說，年底的業務量像是無底洞，每天的睡眠時間平均不到6小時。

網友表示，「為了績效評分陷入無休止的內捲，不如先提前回家，解決一些困擾自己的問題」。

老家 過年

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