習近平訪後3天 瀋陽商場附近傳爆炸

大陸網路昨晚流傳多部影片顯示，昨天中午，遼寧省瀋陽市瀋河區東順城街「大東副食品商場」門口的街道上，突然有物件爆炸，附近人流密集，從影片中可見多人流血倒地。陸媒昨稱原因仍在調查中，需待官方通報釐清。

值得注意的是，大陸國家主席習近平於三天前、廿三日才到訪當地，了解節日期間市場供應和居民生活。

綜合星島日報、紅星新聞報導，遼寧瀋陽大東副食品市場附近昨午發生不明原因爆炸。據流出影片所見，事發時有民眾正在排隊，突然間人群中有物件爆炸。由於爆炸威力強大，有多人倒地，有人受傷流血。畫面並顯示，有受傷群眾坐在地上，一輛電動車損毀嚴重。

一段監控影像顯示，爆炸時間為一月廿六日中午十二時卅六分。

紅星新聞報導，大東副食店門口的人流密集處昨天中午發生爆炸，事發後，附近道路被封鎖。另一轄區派出所接線工作人員稱，爆炸地點在東順城街大東副食品商場門口的街道上。該工作人員表示，原因正在調查中，具體情況以官方通告為準。

社交平台「Ｘ」帳號「李老師不是你老師」昨晚也上傳多段影片，爆炸現場煙霧彌漫，倒地人群中，有人用手掩住頭部，似乎在按壓傷口，另有多人倒地不動。目前未知具體傷亡情況。

據了解，這次爆炸發生的地點，習近平不久前才到訪過。央視報導，習近平本月廿三日上午，在遼寧省瀋陽市考察瀋陽大東副食品商場和大東區長安街道長安小區，了解當地節日期間市場供應、群眾生活保障和優化便民惠民服務、提升居民生活品質等情況。