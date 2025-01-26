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數多少就拿多少！陸企擺「錢牆」限時讓員工爽拿 豪發4.5億年終獎
河南一間公司在年終表彰大會上發出1億元（人民幣，約新台幣4.5億元）的獎金，有員工當場喜提500萬元（約新台幣2260萬元），事件引發網友羨慕，不過亦有人認為公司做法譁眾取寵。
綜合陸媒報導，河南礦山集團周六（1月25日）舉行年終表彰大會，公司創始人崔培軍宣布向員工發放1億元的年終獎，其中三位銷售部門員工被授予了「最強業務經理」的稱號，每人獲得500萬元獎金（約新台幣2260萬元）。
此外，最引人注目的應屬「數錢」環節，員工可以在指定時間內數錢，所數即所得。而整個活動現場，6100萬元（約新台幣2.75億元）現金整齊地排列成「錢牆」，形成了壯觀的景象。
值得一提的是，早在2021年，河南礦山集團就曾因發放2700萬元（約新台幣1.2億元）現金獎金而成為熱點話題。
據了解，河南礦山成立於2002年，位於被譽為「中國起重機之鄉」的長垣市，專注於橋式起重機、門式起重機及電動葫蘆等產品的研發與製造。
公司在過去的一年銷售額按年增長23.78%，淨利潤增長也超過兩成，這主要得益於其產品性價比高以及良好的財務狀況。此外，河南礦山還積極參與社會公益活動，自成立以來，創始人崔培軍已累計捐贈3200萬元用於支持教育事業。
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文章授權轉載自《香港01》
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