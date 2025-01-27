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出行需求旺 非遺版春節成亮點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
春節將至，消費也逐漸升溫。圖為遊客在重慶十八梯賞燈遊玩。 （中新社）
春節將至，消費也逐漸升溫。圖為遊客在重慶十八梯賞燈遊玩。 （中新社）

申遺成功後的首個中國春節將至，節前的消費市場人氣足、需求旺，年味愈發濃厚。

中新社報導，春節假期將至，民眾出行需求旺盛。官方預測，春運期間，鐵路及民航客運量規模有望超歷史峰值。

航旅縱橫數據顯示，截至1月22日，2025年春節假期（1月28日至2月4日）大陸國內航線機票預訂量超958萬張；出入境航線機票預訂量超172萬張，較去年春節同期增長約21%。 　　

旺盛的出行需求也帶動文旅消費持續升溫。多家在線旅遊平台數據顯示，今年春節旅遊出行預訂量大幅增長。除了國內遊、出境遊數據高增外，非遺版春節今年也成為新亮點。     　　

北京廟會、潮汕英歌舞、廣東醒獅、閩南遊神、西北社火等獨具地方特色的非遺民俗活動受到遊客青睞。同程旅行提到，1月以來，平台非遺相關景點及產品搜索熱度同比上漲87%。 　　

此外，隨著簽證紅利釋放，將有更多外國遊客來華體驗中國年。攜程數據顯示，2025年春節假期入境遊訂單預計同比增長203%。 　 　

電影市場，春節檔歷來是最為穩定熱門檔期。今年春節檔總票房預售不斷刷新紀錄。據燈塔專業版數據，截至23日，2025年春節檔電影預售總票房已突破4億元（人民幣，下同），刷新大陸影史春節檔預售最快破4億元紀錄。

多部影片也未映先熱，除了改編自金庸小說的「射雕英雄傳：俠之大者」，其餘影片大多是熱門電影IP續作，涵蓋動畫、神話、動作、懸疑、喜劇等多種題材。外界看好今年春節檔電影票房收成。中金公司預測，在中性情形下，2025年春節檔電影票房約為88億元，同比增長9.7%。開源證券亦分析稱，2025年春節檔票房有望創歷史新高。

今年加力擴圍的消費品以舊換新政策也為春節消費添了把火。在首次將手機等數位產品購新補貼納入中央資金補貼支持範圍後，政策落地迅速點燃了民眾的購物熱情，不少線下門店裡前來挑選手機、智能手表等數碼產品的顧客絡繹不絕。

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