習近平剛離開…瀋陽大東副食品市場附近傳不明爆炸 原因調查中

大陸網路今日流傳影片顯示，遼寧省瀋陽市沈河區東順城街的人行道上在26日中午突發爆炸，附近人流密集，陸媒稱目前原因仍在調查中，需待官方通報進一步釐清。

綜合星島日報、紅星新聞報導，遼寧瀋陽大東副食市場附近位置發生不明爆炸。據網絡流出影片所見，事發時有民眾正排隊，突然間人群中有物件爆炸。由於爆炸威力強大，有多人倒地，有人受傷，需由途人協助。此外，畫面顯示，有受傷群眾坐在地上，一輛電動車損毀嚴重。

一段監控影片顯示，爆炸時間為1月26日中午12點36分。

紅星新聞報導，大東副食店門口的人流密集處今日中午的確發生爆炸，事發後，附近道路被封鎖。另一轄區派出所接線工作人員稱，爆炸地點在東順城街大東副食品商場門口的街道上。該工作人員表示，原因正在調查中，具體情況以官方通告為準。

值得注意的是，爆炸發生的地點，大陸國家主席習近平此前才到訪過。央視新聞此前報導，習近平23日上午在遼寧省瀋陽市考察了瀋陽大東副食品商場和大東區長安街道長安小區，了解當地節日期間市場供應、群眾生活保障和優化便民惠民服務、提升居民生活品質等情況。