考古新發現！大規模夏商時期石砌建築遺跡 首現長江流域

位於大陸湖北武漢的「盤龍城遺址」是長江流域已知布局最清楚、遺跡最豐富的商代前期城址，距今有3500年歷史。大陸最新考古成果顯示，這個遺址發現的石砌建築為長江流域首次發現的大規模夏商時期石砌建築遺跡，且整體規模龐大、結構複雜，屬於高強度的社會工程。

新華社26日報導，盤龍城遺址是長江流域發現的首座商代古城，自1954年被發現以來歷經了長期、系統性的考古工作，陸續發現城垣、宮殿基址、李家嘴貴族墓葬等遺跡，以及大量青銅器、玉器、陶器等珍貴遺物，證明盤龍城是夏商時期中原文化向南擴張過程中的中心聚落。

報導稱，過去10年，相關考古工作以大遺址考古保護、聚落考古等多重考古概念，對盤龍城展開新一輪深度探索。考古團隊25日召開專家論證會，發布最新考古成果。

盤龍城遺址考古計畫負責人、武漢大學歷史學院副教授孫卓指出，楊家灣北坡首次揭露出走向和形狀較為明確的大型條帶狀石砌遺跡，年代屬於中商時期，存續於公元前1300年至西元前1200年。目前已揭露成型的遺跡東西長約81公尺，最寬處約5公尺。勘探總長度約600公尺，「推測可能具有公共性或防禦性功能」。

為進一步加強長江文明溯源研究與傳播展示，認識該處石構工程的性質與功能，數十名與會專家赴遺址現場進行論證。與會專家指出，石砌類建築以往常見於北方地區遺址，此次在盤龍城遺址發現的石砌遺跡整體規模龐大、結構複雜，屬於高強度的工程活動，反映出背後組織者較高的社會等級。

大陸考古學會理事長、中國社會科學院考古研究所研究員陳星燦在遺址現場考察之後說，此番討論產生了「城牆說」、「護坡說」、「建築遺跡說」等功能性推測，為進一步探究商代中期盤龍城遺址不同遺跡之間的關係等問題，提出了新的思考。